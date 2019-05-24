İhracata destek verecekler
Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası arasında ‘Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi’ protokolü imzalandı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bu protokol çerçevesinde 100 milyon TL destek sağlanması hedefleniyor. Protokol ile sevk öncesi ihracat kredilerinde öncelikli kullandırım sağlanıyor.
Türk Eximbank, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ihracat sektöründe genç girişimcilere özel bir finansman imkanı geliştirdi. Bu çerçevede Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası arasında ‘Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi’ protokolü imzalandı.
Kredi kapsamında sevk öncesi ihracat kredilerinde (SÖİK) öncelikli kullandırım sağlanıyor. Söz konusu krediden yararlanmak için, kredi talep tarihinden itibaren en çok beş yıl önce kurulmuş olmak gerekiyor.
Ayrıca krediden, yüzde 51 veya daha çok paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunan ya da pay oranı yüzde 20-50 arasında olan ortaklarından en yüksek paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunan şirketler faydalanabiliyor.
Protokol çerçevesinde, firma başına 100 bin TL ve 500 bin Euro veya dolar olmak üzere TL bazında toplam 100 milyon TL, yabancı para (YP) bazında 200 milyon ABD doları destek sağlanması hedefleniyor.
Genç girişimci ihracatçılara, TL bazında geçerli SÖİK vade ve faiz/kâr payı oranlarından, YP bazında ise 25 baz puan faiz indirimiyle kredi sunuluyor.
PROTOKOL GENİŞLETİLDİ
Aynı zamanda Türk Eximbank, kadın girişimci ihracatçılara yönelik desteğinin kapsamını genişleten bir protokol de imzaladı.
Türk Eximbank’ın kadın girişimcilere özel olarak sunduğu ve QNB Finansbank’a kaynak sağlanmasıyla hayata geçen kredi programı, Garanti Bankası, İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan ‘Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi’ protokolü ile genişletildi.
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