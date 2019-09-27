İlk işim girişim yarışmasına davet
İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmayı amaçlayan ‘İlk İşim Girişim Yarışması’ başvuruları 6 Ekim’e kadar gerçekleşecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada finale kalan projeler 24 Ekim’de açıklanacak.
Finalistler temel girişimcilik ve sunum eğitimine katılmaya hak kazanacaklar. İlk İşim Girişim Yarışması 2019’un kazananları iki farklı kategoride ödüllerin sahibi olacak. ‘Yeni Girişimler’ kategorisinde ilk üçe giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL ve üçüncü 5 bin TL ödül alacak.
Yeni Girişimler kategorisinin kazananları Yıldız Kuluçka’da kapalı, açık ve sanal ofis imkanlarına da sahip olacak.
‘Yeni Fikirler’ kategorisinde başarı göstererek dereceye giren yarışmacılar arasında birinci olan girişimci adayı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL para ödülü kazanacak. Bu kategoride dereceye giren tüm adaylara ayrıca Yıldız Ön Kuluçka Merkezi’nde altı ay boyunca ücretsiz ofis imkanı sunulacak.
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