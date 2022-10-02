Uçan Balon Anaokulları, kadın girişimcilere özel franchise sunuyor. Franchise paketiyle artan okul öncesi eğitim ihtiyacının karşılanması ve girişimcilerin eğitim sektöründeki varlığının teşvik edilmesi hedefleniyor.

TÜİK verilerine göre, ülkemizde 0-17 yaş grubunda yer alan 22,7 milyonluk genç nüfusun yüzde 26’sını oluşturan çocukların okul öncesi eğitim hizmetine duyduğu ihtiyaç da artıyor.

28 yılı aşkın deneyime sahip İstanbul merkezli Uçan Balon Anaokulları, bu ihtiyacı karşılamak üzere pozitif ayrımcılık yaparak kadın girişimcilere özel franchise paketi sunuyor.

Franchise paketiyle artan okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılamayı ve girişimcilerin eğitim sektöründeki varlığını teşvik etmeyi hedeflediklerini aktaran Uçan Balon Anaokulları kurucusu Gülsüm Şentürk Yörük, “Franchise sistemiyle kurum ağımızı büyütüyoruz.

Okul öncesindeki kaliteli eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, kadınlar başta olmak üzere girişimcilerin önünü açıyoruz” diyor.

YARATICILIK ÖN PLANDA

Franchise iş birliklerinde eğitim programlarından çalışan deneyimine kadar birçok alanda verimliliklerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Yörük, franchise ortaklarına kurumdaki operasyon süreçlerine dair tüm aşamaları aktardıklarını söylüyor.

Eğitim programlarında uyguladıkları eklektik anlayışın hem kurum çalışanları hem de öğrenciler için birçok faydası olduğunun altını çizen Gülsüm Şentürk Yörük, “Eğitim sistemimizi birçok modelin bir arada kullanıldığı uygulamalar temelinde inşa ettik.

Bu sayede öğrencilerimizin gelişimlerini yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri metotlarla desteklerken, kurum çalışanlarımızın da gelişmeleri takip ederek çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarına kapı aralıyoruz” diye konuşuyor.