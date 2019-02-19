Kadın girişimciye destek oluyoruz
Global Kadın Liderler Platformu’nda, kendi işini kurmuş ve farklı sektörlerde öne çıkmış olan kadınlar bir araya geliyor. 26 Mart’ta düzenlenecek olan ve “A day of Trends by Alaluxa” adı verilen organizasyonda 120 kadın girişimciye ait markalar sergilenecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Global Leader Founder Woman Platformu, kadın girişimcilere destek veriyor. Platformun kurucusu Ayşegül Tuncer, Boğaziçi Üniversitesi’deki eğitiminin ardından Harvard Üniversitesi’nde masterını tamamladı.
Tuncer,dört yıldır devam ettirdiği ve bu yıl 16’ncısını gerçekleştireceği “Alaluxa” adını verdiği etkinlikle sosyal sorumluluk misyonuyla ekonomik anlamda da kadınları destekliyor.
Etkinlik kapsamında girişimci kadınlara destek vermenin yanı sıra alanında başarılı olan Leyla Alaton, Arzu Sabancı, Gamze Cizreli gibi iş dünyasının önde gelen kadınlarını, her sosyoekonomik duruma sahip olan kadınlarla bir araya getirerek girişimcilik alanıyla ilgili seminerler de düzenliyor. Platform, kadın girişimcileri ihracata hazırlamak için altyapı ve eğitim desteklerini karşılıyor.
Tuncer, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Global Leader Founder Woman Platformu hakkında bilgi verir misiniz?
2014 yılında hayat geçirdiğim Global Leader Women Platform yani Türkçe adıyla Global Kadın Liderler Platformu, kendi işini kurmuş ve farklı sektörlerde öne çıkan, liderlik eden kadınları bir araya getirdiğimiz bir platform. Alanında lider ve girişimci kadınların aynı çatı altında bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Birbirlerine hem ticari faaliyetlerde, hem uzmanlık hem de motivasyon konularında destek olmalarını bu platform aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Kadın girişimcilere yönelik ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? İşini kurmuş, ağırlıklı olarak moda, kozmetik ve aksesuar gibi alanlarda, özellikle perakende alanında çalışan kadınları üst alım grubundan müşterilerle bir araya getirdik. Etkinlikler kapsamında ürünlerini sergileme ve satma imkanı sağladık. Bir anlamda bu platform sayesinde ekonomide kadın gücünü ve istihdamını destekledik.
Kadın girişimcilere ne gibi destekler veriliyor?
Etkinliklerimize katılan kadınlara ücretsiz iş geliştirme koçluğu, ihracat prosedürleri, sosyal medya ve influencerlar’ı etkin kullanma, devletin sunduğu KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı destek ve teşvikleri üzerine bazı eğitimler organize ediyoruz.
Bu yıl gerçekleştireceğiniz projelerden bahseder misiniz?
Trendyol ile bir anlaşma yaptık. Bundan sonra Alaluxa çatısı altında bir kalıcı mağaza kurarak kadın girişimcilerimize destek vereceğiz. Girişimcilik alanında bazı kriterleri yerine getirmekte zorlanan kadınlarımızın bu sayede ciddi cirolar yapma imkanını bulacağına inanıyoruz. A day of Trends by Alaluxa organizasyonumuzu, 26 Mart’ta 120 kadın girişimci markasının katılımıyla bir alışveriş imkanı da sağlayarak organize edeceğiz. Bu etkinliğe yurtdışından kendi markasını kurmuş kadın girişimciler de katılıyor.
“600’DEN FAZLA KADINLA TEMASTAYIZ”
“600’ü aşkın kadın girişimciyle temas halindeyiz ve bu rakam her geçen gün artıyor. Bugüne kadar organizasyonlarımıza Leyla Alaton, Gamze Cizreli, Mehtap Elaidi ve Arzu Sabancıgibi sektörün öncü isimleri katıldı. Kendi alanlarında belli hedefleri yakalamış kadınlar olarak onların tecrübelerinden feyz aldık. Ama bunun yanında kendi markasını kurmuş ve yurtdışına açılım yapmaya başlamış pek çok genç kadın girişimci de aramızda yer alıyor.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?