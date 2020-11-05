Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, ekspres şubeler açmaya başladı. Al-götür konseptiyle hizmet verecek bu şubelerin, 2021 yılı sonuna kadar 25’e ulaşması hedefleniyor. Marka, yeni şubeler için franchising veriyor.

BURCU TUVAY

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Değişen dinamikler, yeni trendler ve farklılaşan müşteri beğenileri, markaları yenilenmeye ve her zaman güncel kalmaya mecbur kılıyor.

Özellikle pandemi süreci ile birlikte hepimizin sosyal mesafeyi koruduğu bu dönemde, yeme içme sektörü de take away yani al-götür konseptini tercih etmeye başladı. Bu markalardan biri olan Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, ‘ekspres’ şubeler açacak.

Bu model, her türlü metrekare ve AVM, kiosk, konteyner gibi dükkan formatına uyum sağlayabilmek için özel olarak tasarlandı ve al-götür yapısında kurgulandı.

73 ilde 196 şubesi olan Bayrame-fendi Osmanlı Kahvecisi, ekspres şube konseptini AVM’ler, kalabalık caddeler ve üniversite kampüsleri gibi kısıtlı kiralanabilir alana sahip ancak yoğun müşteri trafiği olan noktalarda açmaya başladı.

25 ŞUBE HEDEFLİYOR *

Özel reçetelere sahip kahveler, pasta ve atıştırmalık ürünlerden oluşan menüsünün haricinde bu konseptle beraber paket ürünlerin de daha fazla öne çıkması planlanıyor.

Çanakkale Biga, İsparta Merkez, Ankara Pasaj, Bozüyük Sarar AVM olmak üzere dört şubesi açılan ekspres konseptinin 2020 sonuna kadar 10 şubeye

ulaşması hedefleniyor.

2021 yılı için hedef 25 ekspres şube açmak. İstanbul, Ankara ve İzmir’e öncelik verilecek. Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi Ekspres modelinin franchise giriş bedeli 50 bin TL + KDV. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 350 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Şirket, royalty ya da telif bedeli almıyor. Sadece reklam ve lojistik bedeli olarak aylık gerçekleşen cirodan yüzde 3 alıyor. Ekspres şubeler için aylık ciro hedefi 75 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor. Şubelere konsept, dekorasyon, ekipman, lojistik, eğitim, denetim ve reklam konularında destek veriliyor.

İLK YATIRIMINI ALDI *

Lojistik konusunda yazılım geliştirerek yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan ve şu ana kadar kendi kaynakları ile ilerleyen ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş., ilk yatırımını aldı. Bu yatırımla şirket değeri 10 milyon TL’ye ulaşan ULAK App, yatırım ile birlikte Kokteyl Bilgi Teknolojisi A.Ş’den yazılım desteği alacak.

ULAK, kendi yazılım ekibine Kokteyl şirketinin bilgi birikimini de ekleyerek stratejik bir yatırım turu tamamlamış görünüyor. Yatırım öncesine kadar yazılım ve teknolojiye 2 milyon TL üzerinde yatırım yapan ULAK App, restoran paket servis, e-ticaret ve bölgesel kargo dağıtımı konusunda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hizmet veriyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: AVM’ler, kalabalık caddeler ve üniversite kampüsleri gibi kısıtlı kiralanabilir alana sahip ancak yoğun müşteri trafiği olan noktalar.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli 50 bin TL + KDV. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 350 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor.

Ciro hedefi: Aylık 75 bin ile 150 bin TL arasında.

Bayilerde aranan özellikler: Girişimci bir kişiliğe ve başarılı bir iş geçmişine sahip, finans yönetimi ve personel idaresi alanında tecrübeli, kişisel, yönetimsel ve kurumsal anlamda ilerlemeyi hedefleyen, insan ilişkileri konusunda yapıcı ve yüksek motivasyonlu kişiler tercih ediliyor.

Başvuru için: 444 88 45