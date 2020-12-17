Et sektöründe üst düzey yönetici olan Bahar Özürün, sektöre girişimci olarak geri döndü. ÖzDöner markasını yaratan Özürün, kadın istihdamını artırma ve yerel hayvancılığı destekleme projeleri yapacak.

Daha önce sektörün önemli markaları Bereket Döner ve KasapDöner’de genel müdür pozisyonunda görev yapan Bahar Özürün, et ve döner sektöründeki deneyimini, ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu girişimi ile ÖzDöner markasına taşıdı.

AYDA 350 TON DÖNER ÜRETİMİ *

ÖzDöner, Türkiye ve Almanya’da hazır döner sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip dört girişimci tarafından kuruldu. Tüm ürünler fabrikada üretiliyor. Sadece kırmızı et üretimi yapmak üzere planlanan fabrika 3 bin metrekare arazi içinde kurulu, bin 200 metrekare kapalı alana sahip ve kapasite arttıkça genişleyebilecek şekilde tasarlandı.

Şu anda ayda 350 ton döner üretebilecek kapasiteye sahip olan fabrikada genişleme alanları ile üretim iki katına çıkarılacak. Ana ürün döner olmak üzere sadece kırmızı et mamulleri üretiliyor. Dönerin pişirildiği tüketim noktalarına dondurulmuş çiğ baton döner, ısıtılarak servis edilen noktalara da pişmiş döner tedarik ediliyor. Bunun yanında gelen talep nedeniyle diğer et çeşitleri ve özel kıyma karışımları da tedarik ediliyor. Bahar Özürün,

“Yine müşterilerimizden gelen talep üzerine hamburger ve ızgara köfte üretimine de başladık” diyor. Yaklaşık 500 noktada ÖzDöner ürünlerinin satıldığını söyleyen Özürün, “Pandeminin 2021 yaz aylarına dek süreceğini öngörüyoruz. Bunun sonrasında sektörde bir genişleme ve mevcut müşterilerimizde de satış artışı bekliyoruz’’ diye konuşuyor.

Yatırımların bitip üretime geçmeye hazırlandıkları dönemde, pandeminin baş göstermesi nedeniyle satış hedef ve stratejilerini revize ettiklerini ifade eden Özürün, şöyle devam ediyor: “Ana hedef kitlemiz olan büfe ve restoranlar üç ay çalışmadılar, tekrar çalışmaya başladıkları dönemde ise turistin ve öğrencinin olmadığı kısıtlı bir tüketici havuzuna hizmet veriyor. Bu da büyüme hedeflerine direkt etkisi olan bir durum ve 2021 ilkbahar – yaz aylarına dek de süreceğini öngörüyoruz. Bu nedenle yılın ilk yarısında eve servis işletmeleri ve tüketime hazır ürünlerin direkt satışına yönelik e-ticaret uygulamalarında büyüme hedefliyoruz. Gerçek anlamda normalleşme dönemine girildiğinde de ev dışı tüketimde büyük bir artış bekliyoruz.”