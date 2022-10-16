OPLOG, robotu TARQAN sayesinde depolarındaki verimliliği yüzde 300’e kadar artırıyor. OPLOG Kurucusu ve CEO’su Halit Develioğlu, TARQAN’ı önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de ve global olarak açacakları yeni fulfillment depolarında aktif olarak kullanmaya başlayacaklarını söylüyor.

OPLOG, yazılım ve robotik destekli omni-kanal e-ti-caret lojistiği (fulfillment) hizmeti ile markaların B2B ve e-ticaret operasyonlarını yöneterek hızlı, verimli ve daha az maliyetle büyümelerini sağlayan bir teknoloji şirketi.

Halit Develioğlu tarafından kurulan şirket, bugün 350 kişiye istihdam sağlıyor. Kendi depolarındaki ekipleri için depolama, sipariş toplama ve süreç takibi ile ilgili olarak süreçlerini takip eden ve iyileştiren yazılım ve robotik teknolojileri üretiyor.

Depolarında kendi geliştirdiği farklı yazılımları kullanan şirket, dünyada çok az fulfillment firması tarafından kullanılan esnek raflama sistemiyle de stoklama, sipariş karşılama ve süreç yönetimi gibi birçok alanda verimliliği artırıyor.

Yazılımların yanı sıra, dünyada kendi fullfil-ment robotunu üreten tek omni-kanal lojistik firması olan OPLOG, robotu TARQAN sayesinde depolarındaki verimliliği yüzde 300’e kadar artırıyor.

İLK HEDEF AVRUPA

TARQAN’ı önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de ve global açacağı yeni fulfillment depolarında aktif olarak kullanmaya başlayacaklarını söyleyen Develioğlu, “Geleneksel lojistik firmalarının yatırım yaptıkları alanlara baktığımızda, gayrimenkul ve araç gibi unsurlara odaklandıklarını gözlemliyoruz.

OPLOG ise en büyük yatırımı tamamen teknolojiye yapıyor. Gelecekte lojistik sektöründe hayatta kalacak firmaların, sahip olduğu öz mallar ile değil kendi geliştirdiği teknolojiler ile olacağına inanıyorum. Dünyada kendi robotunu üreten ilk ve tek fulfillment firmasıyız” diye konuşuyor.

İş modelini başta Avrupa pazarı olmak üzere dünyaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Develioğlu, bu yıl bitmeden, dünyanın en büyük e-ti-caret pazarlarının bir tanesinde operasyonlarını başlatacaklarını belirtiyor.

Devamında ise yatırımlarının çoğunu yurtdışı açılımlarına yapacaklarını söyleyen Develioğlu, “OPLOG’u global bir fulfillment ağına dönüştürerek, her bir OPLOG müşterisinin bulunduğumuz herhangi bir ülkede tek elden hizmet alabilmesini sağlamak ve bu sayede işini çok farklı pazarlara açabilme imkanını sunmak istiyoruz” diye konuşuyor.

“TARQAN’I GLOBALE AÇACAĞIZ”

“2006 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Mezuniyetimin hemen ardından kurduğum ilk girişimimden beri 16 yıldır, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişimleri üretiyor ve geliştiriyorum.

Ciromuzun yüzde 30’dan fazlasını AR-GE’ye ayırıyoruz. Bugün 70’ini teknoloji alanındaki arkadaşlarımızın oluşturduğu 350 kişilik bir ekibiz. OPLOG’un yalnızca yazılım değil robot geliştiren bir AR-GE ekibi de var.

Bu ekibimizin AR-GE çalışmalarını tamamladığı fulfillment robotu TARQAN’ın lansmanını geçtiğimiz aylarda Almanya’daki büyük bir fuarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl itibarıyla gerek Türkiye’de gerekse globalde birçok lojistik deposunda faaliyet göstermesini hedefliyoruz.”