Künefe tatlısını dünyaya tanıtacak
Gaziantep merkezli Özikizler Künefe, yurtdışına açılıp künefe tatlısını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde yatırım yapacak. Türkiye’de ise yalnızca potansiyeli olan illerde franchise verecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de girişimciler için oldukça cazip fırsatlar sunan tatlı sektörünün pazar büyüklüğü 2018 yılı verileriyle 20 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Türkiye pazarında 2022 yılına ilişkin olarak unlu mamul kategorisi için yapılan öngörülerde tuzlu atıştırmalıklar, ekmek çeşitleri gibi alt kategorilerde düşüş beklenirken tatlı unlu mamüllerde artış olacağı tahmin ediliyor.
Yemeksepeti.com’un açıkladığı verilere göre, Türkiye’de tüketicilerin en fazla tercih ettiği yerel lezzet ise künefe olarak öne çıkıyor.
Hızla artan yeni tatlar deneme isteği, halkın değişen yeme alışkanlıkları ve ev dışı tüketim artışı, tatlı yatırımının diğer sektör yatırımlarına kıyasla daha düşük riskli ve daha yüksek kazançlı olması, online gıda siparişindeki artış sektörü büyüten nedenler olarak öne çıkıyor.
Özikizler Künefe de franchise vererek büyümeyi planlayan firmalar arasında yer alıyor. Mehmet Usta’nın 1986 yılında doğan ikiz çocukları Hasan ve Hüseyin’den esinlenerek ismini verdiği Özikizler Künefe, Gaziantep’te kuruldu.
Daha da büyümeyi hedefleyen Özikizler Künefe markası 2017’de İstanbul Beykent, 2018’de Ankara ve 2019’da ise İstanbul Acıbadem şubelerini açtı. Şirket şu anda Türkiye pazarında toplamda dokuz şubeyle hizmet veriyor.
Özikizler Künefe, başta Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. 2020 hedefi ise Türkiye’de sınırlı sayılı franchise yapılanması ve dünyada master franchise ile büyümek.
BİRER ŞUBEYLE BÜYÜYECEK
Yurtiçi franchise bedeli olarak 70 bin dolar, yurtdışı franchise bedeli olarak ise 125 bin dolar alınıyor. Yurtdışı master franchise bedelleri ülkeye göre, ülke potansiyelleri göze alınarak hazırlanıyor.
Şubeler için toplam yatırım maliyeti 1 milyon TL ile 1,4 milyon TL arasında değişiyor. Yurtiçi ve yurtdışında yüzde 5 royalty ücreti alınıyor. 2020 yılının sonuna kadar yedi franchise şube daha açılması hedefleniyor.
Şubeler için aylık 500 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Yüzde 25 kâr marjı olan bu iş modelinde 400 m2 büyüklüğünde bir dükkan yeterli.
Turistik bölgelerde express konsept uygulanabiliyor. Özellikle otopark kullanımlı dükkanlar veya vale hizmeti olmasına önem veriliyor.
Özikizler Künefe’nin sahiplerinden Hasan Durmaz, “Ürünler şubelerde taze olarak pişiriliyor, doğal şeker pancarıyla tatlandırılıyor. Şubelerde mutlaka kendi yetiştirdiğimiz ustalarımızı istihdam ederek kaliteyi güvence altına alıyoruz” diyor.
Türkiye’de yalnızca potansiyeline inandıkları sınırlı sayıda şehirde birer şubeyle büyümeyi öngördüklerini belirten Hasan Durmaz, yurtdışında ise Ortadoğu, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’de şube açacaklarını ifade ediyor.
İŞİN AYNASI
İlk sermaye: Yurtiçi franchise bedeli olarak 70 bin dolar, yurtdışı franchise bedeli olarak ise 125 bin dolar alınıyor.
Uygun yer: 400 m2 büyüklüğünde bir dükkan yeterli. Turistik bölgelerde express konsept uygulanabiliyor.
Ciro hedefi: Aylık 500 bin TL ciro hedefi bulunuyor.
Kâr marjı: Yüzde 25 Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında duracak, işletme yönetim kapasitesine sahip yatırımcılar öncelikli franchise profini oluşturuyor.
Başvuru için iletişim: info@franchisecompany.com.tr ya da 0542 449 11 17
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?