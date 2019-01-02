Kuru temizlemede girişim fırsatı
2019 yılında franchise vermeye başlayacak olan Networkdry, 34 adet yeni şube açmayı hedefliyor. Şubeler için aylık minimum 45 bin TL ciro hedefi bulunurken, girişimciye yüzde 35 ile yüzde 40 arasında kâr marjı sunuluyor. Kuru temizleme sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girdi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Daha önceleri mahallelerde eski tip yöntemlerle gerçekleştirilen kuru temizleme, bugün kurumsal markalarla birlikte modern bir kimlik kazandı. Türkiye’de şu anda yıllık 350 milyon Euro seviyesinde olduğu tahmin edilen kuru temizleme ve halı yıkama sektörünün önümüzdeki yıllarda hızla büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Gökhan Aydan ve Gürol Başev tarafından AYDAN 2014 yılında kurulan Network Dry, kuru temizleme, halı yıkama, ütüleme ve lostra hizmetlerini online platformda buluşturan, Türkiye’nin en büyük online kuru temizleme ağı.
23 şehirde 120’den fazla anlaşmalı kuru temizleme ve halı yıkama bayisi olan Networkdry, kullanıcılarının çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden oluşturdukları siparişleri maksimum 5 saat içerisinde kapıdan alıyor ve 24 saat içerisinde teslim ediyor.
Networkdry, 2019’da yeni franchise şubeler açmayı planlıyor. Bu da girişimciler için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Networkdry’ın yeni girişimciler ve mevcut kuru temizleme işini Networkdry markasıyladevam ettirmek isteyenler için olmak üzere iki alternatif franchise paketi bulunuyor.
MELEK YATIRIM ALDI
Networkdry Kurucu Ortağı Gökhan Aydan, web ve mobil tabanlı sipariş sistemi ve geniş bayi ağı sayesinde, 24 saat içerisinde kapıdan-kapıya hizmet verebildiklerini söylüyor. Aydan, “Hızlı hizmetimiz sayesinde müşterinin zamanını daha verimli şekilde kullanmasını sağlıyoruz” diyor.
Marka, 2016 ve 2017’de iş ve internet dünyasının önemli isimlerinden Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Gittigidiyor’un kurucuları Burak Divanlıoğlu, Aydonat Atasever ve Serkan Borançılı, Markafoni’nin kurucusu Sina Afra, Multinet Up Başkanı Şevket Başev’in dahil olduğu yatırımcı grubundan melek yatırım aldı.
Gökhan Aydan, bu yatırım sonrası hızlı bir büyüme sürecine girdiklerini ifade ediyor. Aydan, sadakat kartı NClub’ı kullanıcılarına sunarak, CRM tabanlı müşteri takip programıyla müşterileriyle düzenli iletişime geçerek pazarlama ağlarını da geliştirdiklerini belirtiyor.
Networkdry, 2019 yılının şubat ayı itibariyle franchise vermeye başlayacak. 2019 yılı için 34 franchise şube açılması hedefi bulunuyor. Franchise giriş bedeli alınmıyor, iki farklı yatırım alternatifi sunan markanın 225 bin TL ile 325 bin TL arası yatırım bedeli bulunuyor. Royalty olarak ciro üzerinden aylık yüzde 7,5 alınıyor.
Yüzde 35 ile yüzde 40 arasında kâr marjı sunduklarını belirten Gürol Başev, şubeler için aylık minimum 45 bin TL ciro hedefi koyduklarını söylüyor. Başev, “Kaliteli ve vizyoner girişimci ile kuru temizleme ve halı yıkama sektörünün hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz” diyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Türkiye genelinde franchise verilmesi hedefleniyor. İlk sermaye: Franchise giriş bedeli alınmıyor. İki farklı yatırım alternatifi sunan markanın 225 bin TL ile 325 bin TL arası yatırım bedeli bulunuyor.
Ciro hedefi: Aylık minimum 45 bin TL.
Kâr marjı: Yüzde 35-40 arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özelikler: Vizyoner girişimciler aranıyor. Başvuru için iletişim: franchise@networkdry.com
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?