İkinci el otomotiv sektöründe 8,7 milyar dolar değerle Latin Amerika’nın bir numaralı start up şirketi olan KAVAK, Türkiye pazarına CARVAK markası ile girdi. Dünyanın en hızlı büyüyen start up şirketlerinden biri olan KAVAK, Türkiye pazarına girdi.

Latin Amerika dışındaki ilk yatırımını Türkiye’ye yapan KAVAK, 2025 yılı sonuna kadar 300 binden fazla aracın satışını gerçekleştirerek, Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci el otomotiv şirketi olmayı hedefliyor.

KAVAK, Türkiye’deki faaliyetlerine mayıs ayı itibarıyla CARVAK markası ile başladı. 500 personeli ile ikinci el araç alım, satım ve yenileme faaliyetlerine başlayan CARVAK, kısa sürede bin kişinin üzerinde istihdam planlıyor.

İstanbul’da bulunan showroom’larına ek olarak Türkiye’nin çeşitli illerindeki araç alım ve satım noktaları ile yaklaşık bin aracı müşterilere sunan CARVAK, geçtiğimiz dönemde aylık 2 bin araç kapasiteli yenileme merkezini İstanbul’da faaliyete geçirdi.

“İKİNCİ ELDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ”

CARVAK Türkiye CEO’su Mehmet Çelikol, kurulduğu 2016 yılından bu yana her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüyen KAVAK’ın altı yılda ulaştığı 8,7 milyar dolar değer ile Latin Amerika’nın en değerli özel start up şirketi konumunda olduğunu söylüyor.

Veri ve teknoloji temelli modeli ile Latin Amerika’da elde ettikleri başarıyı Türkiye’de de yakalamak istediklerini anlatan Çelikol, şöyle devam ediyor:

“Türkiye, Amerika ve Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci el araç pazarı. Buna ek olarak yüzde 15 araç sahipliği

ile potansiyeli de çok yüksek.

Sahip olduğumuz potansiyel ve Latin Amerika dışında girdiğimiz ilk ülke olması açısından Türkiye bizim için ayrı ve özel bir öneme sahip.

Kısa sürede Türkiye’deki ikinci el otomobil pazarının en önemli oyuncularından biri olacağız. Türkiye’de 2025 yılı sonuna kadar 200 milyon dolar yatırım yaparak 300 binden fazla aracın satışını gerçekleştirmeyi ve Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük ikinci el otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz.”

15 AY GARANTİ

Başta Vialand AVM, MetroCity, Maltepe Park AVM ve Hilltown Küçükyalı AVM’de olmak üzere toplam 18 araç alım satın noktası ile faaliyetlerine başladıklarını ifade eden Çelikol, CARVAK’ın portföyünde şimdiden yaklaşık bin adet araç bulunduğunu söylüyor.

Müşterilerine 15 aya kadar garanti imkânı sunduklarını belirten Çelikol, yerinde ve hızlı finansman, kasko ve sigorta seçenekleri ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade ediyor.

CARVAK, aralarında Garanti Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, İş Bankası, TEB, Akbank, Fibabanka, Aktif Bank, ALJ Finans, Koçfinans, TEB Cetelem, VDF, Zip Finans, Turkcell Finans, Paycell’in bulunduğu çok sayıda banka ve finans kuruluşuyla birlikte çalışıyor.

YENİLEME MERKEZİ KURDU

CARVAK’ın, İstanbul’da faaliyet gösteren aylık 2 bin araç kapasiteli bir yenileme merkezi bulunuyor. Bu merkezde, 240 noktada ekspertiz ve yapay zekâ destekli önleyici bakım sürecinden geçen araçlar, sıfır standartlarında yenilenmiş olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.