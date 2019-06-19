Lüks muhafazakar marka kurdular
Berfu Pakkan Ramazanoğlu ve Linda Kender tarafından kurulan Trepezzi, kapalı mayo ve güneş korumalı plaj tekstiline yönelik hizmet veriyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dubai üzerinden ilk yurtdışı açılımını da yapan girişimciler, markayı uluslararası pazarda büyütmeyi hedefliyor.
İki kadın girişimci Berfu Pakkan Ramazanoğlu ve Linda Kender tarafından Ocak 2018’de Türkiye’de kurulan Trepezzi, lüks kapalı mayo ve güneş korumalı plaj tekstiline yönelik hizmet veren online bir girişim.
Girişimciler, koleksiyonları tasarlarken, güneşin zararlı ışınlarından korunma, cilt hassasiyeti ya da inanç gibi farklı nedenlerle modest mayo giyimini tercih eden kadınlara kusursuz şıklık sunma hedefiyle yola çıktı.
Özel hayatlarında, örneğin çocuklarıyla deniz tatiline çıktıklarında cildi koruyacak, fonksiyonel olarak kullanabilecek ürünlere ihtiyaç duyan girişimciler, piyasadaki kapalı mayo ve deniz tekstili ürünlerinin hem işlevsellikten hem de moda trendlerinden oldukça uzak olduğunu fark etti.
Trepezzi fikri pazardaki bu boşluğu görmeleriyle doğdu. Ürünler, UPF 50+ koruma sağlayan, su, yağ ve kir tutmayan polyamid kumaşlarla üretiliyor. Tasarımlar deniz sporları, yoga gibi sportif amaçların yanı sıra günlük alanda da kullanılabiliyor.
Berfu Pakkan Ramazanoğlu, “Bugüne kadar koleksiyonumuzun yüzde 90’ı satılmış durumda. Ayrıca toptan veya exclusive satış gerçekleştirdiğimiz bölgeler ve lüks mağaza zincirleri de oldu” diyor.
Online mağazalarını faaliyete geçirdikleri ilk günden bu yana satışlarının her ay düzenli olarak yüzde 25 oranında arttığını da ifade ediyor.
DUBAİ’DEN TEKLİF GELDİ
Kadın girişimciler, bu alandaki moda ve tasarımı konusunda dünyada otorite kabul edilen Dubai merkezli İslami Moda ve Tasarım Konseyi’nin (IFDC) dikkatini çekti.
Dünya genelinde 400’den fazla tasarımcı arasından Trepezzi Dubai’deki Pret-A-Cover/ Retail Summit’e davet edildi. Linda Kender, Dubai merkezli lüks mağaza zinciri Al Tayer ile anlaşma imzaladıklarını ifade ediyor.
Kender, bu anlaşmayla Al Tayer’in temsilcisi olduğu ulaşılabilir lüks markaları Harvey Nichols Dubai, Bloomingdale’s Dubai ve Bloomingdale’s Kuveyt gibi mağazalarda yer alacaklarını söylüyor.
Linda Kender, gelecek planları hakkında ise şöyle konuşuyor: “Markamızın uluslararası işbirlikleri ve global pazarda bilinirliğinin artmasıyla satışlarımızda ayda yüzde 50’lere varan büyüme hızı bekliyoruz.
Hedefimiz 2020’de 750 bin dolarlık ciroya ulaşmak. Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşüyoruz. Yatırım aldığımız takdirde hedefimiz üretim hacmimizi genişletmek ve daha fazla sayıda uluslararası pazarda faaliyet göstermek olacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?