MENA bölgesine açılıyor
Fiyat karşılaştırma sitesi akakçe.com rotasını yurtdışına çevirdi. 2013’te Japon Beenos ile stratejik ortaklık yapan şirket bu sayede global bilgi ve deneyim edindi. Şimdi bu tecrübeyle hizmetlerini MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine taşımayı planlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
E-ticaret ekosistemi özellikle indirim dönemi alışveriş furyasında muazzam bir hareketlilik yaşıyor. Sevgililer Günü, Black Friday gibi fiziksel dünyanın indirim günlerinin yanı sıra 11.11 gibi doğrudan internet çıkışlı günlerde de düzenlenen kampanyalar yoğun ilgi görüyor.
Tüketiciler kendi alışveriş listelerini hazırlayarak ihtiyaçlarını bu indirim dönemlerinde karşılamaya yöneliyor. Bu sayede online girişimlerin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri de fiyat karşılaştırma siteleri olarak karşımıza çıkıyor.
Bu girişimlerden biri olan ve alışveriş tutkunlarına her türlü ürünün fiyatına ulaşma imkanı sağlayan akakce.com, bugün e-ticaret pazarında aktif olan satıcıların yüzde 95’ine ulaştı.
Kullanıcı tarafında ise her ay 15 milyon dijital ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Akakçe platformu üzerinden yapılan alışveriş tutarı ise yılda yaklaşık 800 milyon TL’yi buluyor.
ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞEBİLİYOR
Peki, site üzerinde en çok hangi ürünlerin fiyatları karşılaştırılıyor? AkakçeGenel Müdürü Koray Karataş, cep telefonunun her zaman karşılaştırmada önemli bir pozisyonda olduğunu ancak tüketicilerin arama alışkanlıklarının dönemsel olarak değiştiğini söylüyor.
Örneğin çanta, kırtasiye, yazıcı ve dizüstü bilgisayar kategorileri, okula dönüş dönemlerinde normalin 4-5 katına çıkarak zirveye yerleşebiliyor. Karataş, özellikle kadınların kozmetik ve anne-bebek gibi kategorilerde doğru fiyatı ve doğru satıcıyı bulabilmek için Akakçe’yi tercih ettiğini belirtiyor.
Bununla birlikte, makroekonomik koşullar çerçevesinde günlük ev tüketimine yönelik ürünlerde de tasarruf algısı gelişiyor ve fiyat karşılaştırmaları da hızla artıyor. Deterjan, tuvalet kağıdı hatta zeytinyağı bile artık fiyat karşılaştırması yapılmadan alınmıyor.
Koray Karataş, “Akakçe olarak bizler de zamana göre fiyat değişiminin analizi ve adetli satış bilgisi gibi yenilikçi özelliklerle bu artan ihtiyaca yanıt veriyoruz” diyor.
JAPONLARLA STRATEJİK ORTAKLIK
Akakçe, 2013 yılında Japon Beenos ile stratejik ortaklık yaptı. Beenos, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ama mala ya da ürüne dokunmayan, fiyat karşılaştırma, ödeme sistemi, pazaryeri gibi alanlara yatırım yapan bir şirket.
Koray Karataş, bu stratejik ortaklık sayesinde global düzeyde bilgi birikimi ve tecrübe edindiklerini söylüyor. Karataş, “Türkiye’de sağlıklı bir gelişim gösteren e-ticaret sektörünün ihtiyaçlarını karşılarken, hizmet ağımızı MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde de genişletmeyi planlıyoruz” diye konuşuyor.
YENİ UYGULAMA GELİYOR
Ülkemizde hatırı sayılır sayıda zincir mağaza var. Bunlar özellikle market kategorisinde yer alıyor. Bu zincirlerin haftalık veya dönemsel olarak çıkardığı broşürler ve kataloglar var.
Koray Karataş, son dönemde Akakçe’de bunların da toplu ve düzenli olarak sunulması için çok sayıda mesaj aldıklarını söylüyor. Karataş, bu çerçevede hem Akakçe içinde hem de ayrı bir uygulamayla bu ihtiyacı karşılayacaklarını vurguluyor.
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