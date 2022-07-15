Doğal mutfak ürünleri markası Bambum, ihracatla yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Şirket aynı zamanda bu yıl Türkiye’de 10 ilde bayilik vererek mağaza sayısını artıracak.

Doğal olmayan mutfak gereçlerinde bulunan nikel, canlı gıdalardaki vitamin değerlerine zarar veriyor. Bu durumdan hareket ederek bambu ağacından bıçak yapabileceğini düşünen Selman Yar, 10 yıl önce bambu bıçaklar ve kesme tahtalarıyla Bambum markasını hayata geçirdi.

İstanbul Esenyurt’ta 12 bin m2’lik alanda ayda 650 bin adet üretim gerçekleştiren Bambum, 2022 yılı içerisinde üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Son olarak Bambum Home markası ile ev tekstili ürünlerini ürün gamına eklediklerini ifade eden Bambum Genel Müdürü Selman Yar, runnerdan önlüğe, havludan fırın eldivenine kadar 100’den fazla çeşit ürüne sahip olduklarını belirtiyor.

İlk ihracatlarını Almanya ve Güney Afrika’ya gerçekleştirdiklerini söyleyen Yar, “İlk etapta ev tekstili ürünlerine 10 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisiyiz. Sektörün yüzde 82’sini biz oluşturuyoruz” diyor.

Elektrikli ev aletleri projeleri devam ederken pandeminin ortaya çıkması ve Avrupa’dan gelen ciddi miktarlarda taleplerle farklı ürünlere yönlendiklerini vurgulayan Yar, bugün ürün gamında döküm alüminyum mutfak ürünleri, cam mutfak ürünleri, çeşitli porselen ürünler, tava, ızgara, tencere gibi döküm demir mutfak ürünlerinin bulunduğunu söylüyor.

ABD’DE ŞİRKET KURDU

Üretim ile birlikte cirolarının da arttığına dikkat çeken Yar, 2021 yılında 210 milyon TL ciro elde ettiklerini, 2022 yılında ise 350 milyon TL’ye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

2022 yılında 5 milyon dolar ihracat hedeflediklerini anlatan Yar, “Satışlarımız Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle birlikte tüm Avrupa ülkelerini kapsıyor.

Bunların dışında Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya gibi hedeflediğimiz pazarın dışında kalan bazı ülkelere de ihracat yapıyoruz.

2022 yılı ihracat hedefimiz ABD kıtası. San Francisco’da bir şirket kurduk. Toplamda bin 200 metrekarelik depo ile ABD’nin her noktasında 24 saatte teslimat gerçekleştireceğiz” diye konuşuyor.

BAYİLİK VERİYOR

Pandemiyle birlikte başlayan sokağa çıkma yasakları, kısa mesailer, konteyner trafiğinin kilitlenmesi gibi nedenlerin, Avrupa’da tanınmaya başlayan Bambum’un adeta patlamasına yol açtığını söyleyen Yar, Türkiye’deki üretimlerini hızla artırarak Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldıklarını belirtiyor.

Bambum aynı zamanda bayilik vererek büyüyor. Şu anda 10 adet mağazası bulunan Bambum, bu yıl Trabzon, Malatya, Adana, Antalya başta olmak üzere 10 ile daha bayilik vermeyi hedefliyor.

İsim hakkı bedeli yatırımcıya söyleniyor. Bir mağazanın yatırım bedeli mağazaya göre değişmekle birlikte ortalama 750 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında olarak ifade ediliyor.