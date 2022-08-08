Online eğitim pazar yeri FundoMundo, ikinci yatirım turunu da tamamlayarak hızla büyüyor. Yeni yatırımla bölgesel bir oyuncu olma hedefi koyan platform, yıl sonuna kadar 5 bin öğretmen ve 10 bin derse ulaşmayı hedefliyor.

Online eğitim pazar yeri FundoMundo geçtiğimiz aralık ayında Emre Ekmekçi ve Meriç Ekmekçi tarafından kuruldu. Eğitmenleri ve öğrencileri canlı dersler ve aktiviteler ile bir araya getiren platform, tohum öncesi turda Collective Spark liderliğinde 1 milyon dolar yatırım aldı.

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Han-zade Doğan’ın kurucusu olduğu D4 Ventures’ın da katıldığı yatırım turunda, Finans Invest eski üst düzey yöneticisi Elif Şansal ve HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ da melek yatırımcı olarak yer aldı.

Platformun hedefi, eğitimin kolaylaştırılması ve demokratikleştirilmesi, tüm çocukların değişik eğitim materyallerine online olarak erişebilmesini sağlamak.

Diğer taraftan eğitmenler için öğrencilere fiziksel sınır olmadan ulaşılabilmesi, özel ders ve grup dersleri verebilme imkanı sağlanması ve çocuklara yaratıcılıklarını arttırıcı aktiviteleri fiziksel sınırlar olmadan online olarak yaptırılması hedefleniyor. Yerli ve yabancı olmak üzere 36 kişilik ekiple bölgede büyüme planlanıyor.

İKİNCİ YATIRIMI ALDI

İlk altı ayda platforma binin üzerinde eğitmen, 2 bin 500’ün üzerinde canlı ders ve 4 binin üzerinde öğrenci katıldı. Yıl sonuna kadar bu sayının 5 bin öğretmen ve 10 bin derse ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen FundoMundo Kurucu Ortağı Emre Ekmekçi, “Bizi ayrıştıran ve fark yaratan en önemli nokta canlı dersler ve yaratıcı içerikli dersler. Biz sadece dil öğrenme ile sınırlı değiliz. Her türlü kategoride uygulamalı olarak eğitmen yardımları ile ders veriyoruz” diyor.

Şu anda yeni bir yatırım turunun içinde olduklarının bilgisini veren Ekmekçi, yeni yatırım turuna Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan ADQ (Abu Dabi Kalkınma Holding) destekli teknoloji girişimcilik fonu Flat6Labs katıldığını belirtiyor.

Flat6Labs’ın 650 teknoloji girişimi arasında yaptığı yarışmada ilk 10 arasına seçilerek, bu yatırımı aldıklarını kaydeden Ekmekçi, “Bu yeni yatırım ile platformumuzun bölgesel bir oyuncu olması yönünde gerekli adımları atacağız” diye konuşuyor.

“Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerimde büyüyeceğiz”

“Fundomundo iş modelinin en güzel özelliği tüm dünyadan eğitmenleri, tüm dünyadan öğrenciler ile bir link aracılığı ile buluşturabiliyor olması. Büyüme stratejimiz açısından ilk amacımız bu bölgenin en büyük eğitim platformu olmak. Türkiye pazarını bir başlangıç olarak kurguladık.

Tüm dünyada online eğitim pazarı büyümeye devam ediyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin online eğitimi bir norm olarak kabul ettiğini görüyoruz. Yeni aldığımız yatırım ile platformumuzu çoklu dilde, çoklu kültürlere hizmet edecek şekilde geliştiriyoruz. Önceliğimiz Ortadoğu ve Türki Cumhuriyet’ler olacak şekilde dış pazarına açılıyoruz.”