Otomerkezi franchise veriyor
İkinci el otomobil satışında 360 derece hizmet sunmak üzere geliştirilen otomerkezi.net, bunun yanı sıra kredilendirme, sigorta, ekspertiz, mini onarım ve oto yıkama hizmetleri sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Zenginleştirdiği servisleri markalayarak, Filo Merkezi, Enkar Sigorta, Pratik Ekspertiz, Pratik Mini Onarım, Pratik Oto Yıkama markalarını kuran Otomerkezi, franchise vererek büyüyor.
Türkiye geneli kurumsal ikinci el yetkili bayilikler vererek yatırımlarına devam eden otomerkezi.net markasının genel müdürü Muhammed Ali Karakaş, yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söylüyor.
Karakaş, ikinci el pazarın büyümeye devam ettiğini, bu büyüme ile birlikte yeni çıkarılan ikinci el satış yönetmeliğine uygun ve genişletilmiş garantilerle hizmet veren otomerkezi.net yetkili satıcılarının da pazara yeni bir bakış ve çözüm getirdiğini söyledi.
Farklı illerdeki otomobilleri de otomerkezi. net üzerinden görmeden alan müşterilerle yapılan anketler sonucu yüzde 93 hizmet memnuniyetine ulaştıklarını belirten Karakaş, 15 yetkili satıcısının yanı sıra 5 yeni şubeyle büyümeye devam edeceklerini ifade etti.
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