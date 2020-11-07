2017 yılında Yasin Oral’ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kısa sürede Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformlarından biri haline geldi. Yasin Oral, yıl sonunda Paribu’yu dünyaya açmaya hazırlandıklarını söylüyor.

BURCU TUVAY

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Dijital varlık işlem platformu Paribu, Türkiye’de bugüne kadar yapılan en kapsamlı kripto para bilinirlik ve algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, ekosistemde kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu, öte yandan kullanıcı memnuniyetinin giderek artığını gösteriyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 0,7. Sonuç, bugüne kadar Türkiye’de kripto para kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan rakamların gerçekten uzak olduğunu gösterdi.

Araştırma ayrıca kripto paraların üretiminde blokchain teknolojisinin kullanıldığını bilmeyenlerin oranının yüzde 96,8 olduğunu ortaya çıkardı.

700 BİN KULLANICI

Araştırma, kripto parayla işlem yapanların yüzde 72,7’sinin ise işlem deneyimden memnun kaldığını aktarıyor. Kullanıcıların memnuniyetinde işlem kolaylığı etkili olurken, elde edilen kazanç da kullanıcı memnuniyetindeki diğer önemli etkenler arasında yer alıyor.

2017 yılında Yasin Oral’ın öncülüğünde kullanıma açılan Paribu, kısa sürede Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformlarından biri haline geldi.

Yasin Oral aslında seri bir girişimci. Lise yıllarında web sitesi yapmaya başlayan Oral, mesafe hesaplama, evden eve taşımacılık, online matbaa gibi birçok girişimi hayat geçirdi. 2015 yılında bitcoin alıp satmaya başlayan Oral, Paribu’yu kurmaya karar verdi.

700 binden fazla kullanıcısı bulunan platform, 7/24 kesintisiz yatırma-çekme işlemleri ve hızlı destek ekibi ile dijital varlık işlemlerini kolaylaştırıyor.

Platformu yıl sonunda tüm dünyaya açacaklarını ifade eden Oral, şöyle devam ediyor: “En kolay kullanımı olan web sitesiyiz.

Yıl sonuna kadar Visa ile yaptığımız iş birliği sonucunda Paribu Kart’ı da kullanıma sunacağız. Block-chain tabanlı bu kart ile kullanıcılar günlük alışverişlerini yapabilecek.”