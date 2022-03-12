Altın ve pırlantayı ulaşılabilir hale getirmek için gençlere yönelik mücevher markası Piano’yu kuran Aytaç Kamar, bu yıl Türkiye’de ve yurtdışında 30 piercing stüdyosu açacaklarını söylüyor.

Piano Jewellery’nin temelleri yaklaşık dört yıl önce atıldı. 40 yıldır mücevher üretiminin içinde olan bir aileden gelen Aytaç Kamar, altın ve pırlantayı ulaşılabilir hale getirme hedefiyle yola çıktı.

Aynı zamanda Roberto Bravo markasının kurucuları arasında yer alan Kamar, bu markayı kardeşine devrederek, kendine yeni bir rota çizdi. Klasik bir kuyumcu açmak yerine gençlere yönelik tasarımlarla öne çıkan Piano Jewellery markasını kuran Aytaç Kamar, “40 yıldır mücevher üretiminin içinde olan bir aileden geliyorum.

Bu deneyimi daha genç, daha modern ve daha dinamik bir marka haline getirmek istedim. Biz vitrinlerde yer alan büyük parçalar yerine minimalist ürünlerle de şık ve tarz olunabileceğini düşünüyoruz” diyor. Yeni jenerasyona yönelik mağaza ve ürün tasarımıyla farklılaşan Piano’nun bugün İstanbul’da iki mağazası, Türkiye genelinde ise 80 satış noktası var.

HEDEF 30 ATÖLYE

2022 yılını 135 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefleyen şirket, yeni projelerle büyüyecek. Kamar, şimdi de piercing işindeki boşluğu görerek bu alana yatırıma karar verdi. Markalı ve güvenilir bir piercing noktası olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kamar, “Piercing genelde dövmecilerde yan hizmet olarak yapılıyor.

Sadece piercing yapılan güvenilir noktalar olmadığını fark ettik. Bu boşluğu doldurmak için zincirleşmeye karar verdik” diyor. Piano Piercing’in şu anda iki farklı konsepti var. Birinde Anadolu’daki kuyumcuların içinde piercing noktaları kurulması planlanıyor.

Kuyumcuların içinde kendi koltuk ve özel ekipmanların olacağı bir alan yer alacağını söyleyen Kamar, çalışanlara eğitim vereceklerini belirtiyor. 2022’de Türkiye’de ve dünyada 30 piercing stüdyosu açılması hedefleniyor.

YURTDIŞI HEDEFİ

Piano Piercing aynı zamanda özel konsept noktalarla büyümeye hazırlanıyor. Kamar, 2022’de yurtiçinde, Antalya başta olmak üzere belirli noktalarda luxury piercing stüdyoları açmayı hedeflediklerini söylüyor.

Antalya’da nisan ayında açılması planlanan Piano Piercing Healty Cafe’de aynı zamanda sağlıklı yeme içme ürünleri olacak. Kamar, 350 metrekarelik bir alana kurulacak olan mağazanın örnek oluşturacağını söylüyor.

Markanın hedefleri Türkiye ile sınırlı değil. Yurtdışından ilgi gördüklerini söyleyen Kamar, talepleri değerlendirdiklerini belirtiyor. Dubai Mall’da piercing noktası açmayı planlayan şirketin hedef ülkeleri arasında Rusya, Amerika, Almanya ve Katar yer alıyor.