Pilot başvuruları başladı
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’un yedinci dönemi için başvuru süreci 4 Şubat’ta başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
PİLOT’un yeni döneminde programa kabul edilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra geniş mentor ve yatırımcı ağına erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı gibi birçok imkan sunuluyor.
Ayrıca şehir dışından katılan ekipler konaklama imkanından faydalanabiliyor. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT kapsamında girişimcilere teknolojimizle, bilgi birikimimizle ve bağlantılarımızla destek olmaya devam edeceğiz” diyor.
Girişimler, Türk Telekom iş birimlerinden kendi alanlarında uzman profesyonellerden ve girişimcilik ekosisteminden, başarılı diğer girişimcilerden ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacaklar.
Program sonunda ekiplerden doğrulanmış bir iş modelini esas alan ‘Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün’ (MVP) ortaya çıkarmaları, geliştirdikleri MVP ve iş modellerini seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Day’ etkinliğinde sunmaları bekleniyor.
Başvurular, www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden kabul edilecek.
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