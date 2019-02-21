Romanya’da liderliğe yerleşti
2 bin farklı kategoride 200 binin üzerinde hizmet vereni hizmet almak isteyenlerle buluşturan Armut.com, 2018 yılında yüzde 63 büyüdü.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Armut.com, geçen yıl HomeRun markasıyla yurtdışına da açılmıştı. Platform, kısa sürede Romanya’da liderliğe yerleşti.
Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu olan Armut.com, 2018 yılında yüzde 63 büyüdü. 2018 yılı boyunca 1,8 milyon talep alan platformda hizmet veren sayısı 291 bin 744’e çıktı.
Armut’un kurucusu Başak Taşpınar Değim, Ekonomist, Garanti Bankası ve KAGİDER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2014 yılında ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’ seçilmişti.
Değim, geçtiğimiz yıl da Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları’ ödül töreninde ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ ödülünü almıştı. Başak Taşpınar Değim, tadilat, temizlik, nakliye gibi büyük servislerin yanı sıra özel ders ve kişisel hizmetlerde de Türkiye’nin en çok tercih edilen markasının Armut.com olduğunu ifade ediyor.
Armut.com, geçen yıl HomeRun markasıyla yurtdışına da açılmıştı. Şimdi yurtdışından da başarı haberleri geliyor. Başak Taşpınar Değim, “Kısa sürede Romanya’da liderliğe yerleştik.
Yüzde 317 talep ve yüzde 2 bin 800 hizmet veren büyümesi gerçekleştirirken hizmet çeşitliliğimiz de arttı. 48 ayrı kategoride talep alarak hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Suudi Arabistan ve Mısır’da da nakliye kategorisinde lideriz” diyor.
HİZMETLER ARTIYOR
Armut’un 2018’de lansmanı yapılan markası RahatTasin.com geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 952 büyüdü ve 96 bin 360 km eşya taşındı. Nakliye kadar ilgi gören bir diğer kategori olan temizlikte ise Armut’un temizlediği evlerin sayısı yüzde 94 arttı.
Online güvenli ödeme, “yoldayım, işteyim” gibi otomatik bildirim sağlayan ürün gelişmeleri, abonelik sistemi gibi gelişmelerle temizlik kategorisi büyümeyi sağlayan önemli etkenler olarak öne çıktı. Ayrıca platform, anında rezervasyonla alınabilen hizmetlerine masajı ekledi.
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