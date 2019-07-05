Start up ve yatırımcıları buluşturdu
QNB Finansbank tarafından, girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere Fincube kuruldu. Hızlandırma programına seçilen sekiz start up, 17 Haziran’da düzenlenen Demo Day’de yatırımcılarla buluştu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
QNB Finansbank tarafından, girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube’un hızlandırma programına seçilen ilk dönem start up’ları yatırımcılarla buluştu.
Şubat ayında seçilen sekiz start up, hızlandırma programı sonucunda projeleriyle 17 Haziran Pazartesi günü QNB Finansbank Kristal Kule’de düzenlenen Demo Day’de yatırımcılarla bir araya geldi.
Fincube Hızlandırma Programı’na kabul edilen start up’lara ücretsiz ofis, mentorluk, eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlandı.
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticiler birer start up ile eşleşerek aktif mentorluk yaptılar. Bu şekilde start up’lar ile banka arasında olası işbirliklerinin en üst düzeyde takibi sağlandı.
GELECEĞİN BANKACILIK TEKNOLOJİSİ
Fincube’nin geniş iş ortağı ağı sayesinde Salesforce, Google, Amazon, IBM gibi teknoloji devlerinin, Hubspot, Zendesk, Front, Segment gibi Silikon Vadisi’nde çok yaygın kullanılan uygulamaların ve Sendloop, MobileAction, Masraff, Zeplin gibi yerli start up’ların ayrıcalıklı indirimleri sunuluyor. Bu indirimlerin toplam hacmi 400 bin TL’yi aşıyor.
QNB Finansbank Genel müdürü Temel Güzeloğlu, bankacılık sektöründeki teknolojik gelişimde öncü bankalardan biri olmak üzere Fincube projesini hayata geçirdiklerini ifade ediyor.
Güzeloğlu, şunları söylüyor: “Fincube, geleceğin bankacılık teknolojileri, yani geleceğin bankacılığının oluşumunda rol alacak projelerle bize çok önemli katkılar sağlayacak.
Bu değişime yönelik biz bankaların geliştirebileceği çözümler olduğu gibi start up’ların da önemli bir rol oynayacağı ortada. Bu nedenle bu alanda çalışan erken aşama start up’lara destek olup işbirliği yapabileceğimiz bir hızlandırma programını hayata geçirdik.”
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