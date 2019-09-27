Tekstilde inovatif start up’lar aranıyor
Türkiye’de tekstilin önemli merkezlerinden biri olan Bursa’da 22-23 Ekim tarihlerinde Techxtile Start-Up Challenge düzenlenecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Etkinlik, teknoloji odaklı girişim projeleriyle Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde, Techxtile Start-Up Challenge etkinliği düzenlenecek.
Etkinlik, Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor. Yarışmaya, tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projeler kabul edilecek.
23 Ekim’de yarışacak yerli ve yabancı 18 proje arasından altı finalist ödül almaya hak kazanacak. Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek kuluçka ve hızlandırıcı programına katılacak.
Bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği sağlanacak.
Girişimciler, Ulukoza programıyla 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya da hak kazanacak.
UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Standartlara uyan değil standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz” diyor.
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