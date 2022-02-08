Üçüncü nesil kahve zinciri Coffee Manifesto, yatırım ve ortaklıkla İstanbul’da yeni şubeler açacak. Şu an dört şube ile faaliyet gösteren marka, şube sayısını 10’a ulaştırmayı hedefliyor.

Birinci kuşak kahve, dünyada 1950’lerde çıkan ‘instant’ yani suda çözünen anlık kahvelerdi. İkinci kuşak İtalya’daki espressodan esinlenilerek hazırlanan kahve çeşitleri oldu. Üçüncü kuşak ise tüketicilerin içtiği kahveyi sorguladığı ve kendi zevkine uygun kahveyi bulabildiği zincirlerdi.

Kısa sürede tüm dünyayı saran üçüncü nesil kahve, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Özellikle Y ve Z kuşağının bu akıma ilgi göstermesi yeni markaların ortaya çıkmasını sağladı. Hatta artık bu markalardan bir kısmı da yine butik hizmet anlayışıyla, yeni şubelerle birer zincir haline gelmeye başladı.

Bu markalardan biri olan Coffee Manifes-to’nun kurucularının sektördeki tecrübesi 1999 yılına dayanıyor. Kavrulmuş kahve ithalatı ile başlayan ve kafe tecrübesiyle süren yolculuğun yanında iç mimar olan ortaklar aynı zamanda kendi mesleklerini de sürdürdü.

2013 yılında kahvenin manifestosunu yazmak için temelleri atılan Tramplen Gıda bu sektördeki ilk markası olan Coffee Manifesto’yu 2014 yılında kurdu.

Almanya’da kahve kavurma ve barista eğitimleri alındıktan sonra 2014 yılında Türkiye’de başlayan üçüncü nesil kahve modasının öncülerinden oldu. Coffee Manifesto bugün dünyada 10 ayrı bölge ve çiftlikten kahve çekirdeği alıyor.

YATIRIM VE ORTAKLIK PLANI

Coffee Manifesto, kaliteli, menşei belli taze çekirdekleri kendi kavurma teknikleriyle sektöre sunuyor. Kendi kahve dükkanlarında nitelikli kahvelerin yanında sağlıklı yiyecek ve tatlı seçeneklerini de tüketiciyle buluşturuyor.

Coffee Manifesto, ilave şurup ya da aroma kullanılmayan kahvelerle birlikte glütensiz ve vegan seçeneklerle de öne çıkıyor.

Her ay altı tonluk kahve kavurma kapasitesine sahip olan Coffee Manifesto, üç ton kahve ithalatı yapıyor. Halen Anadolu Yakası’nda dört kahve dükkanı bulunuyor.

Coffee Manifesto Genel Müdürü Emel Eryaman Usta, toplam 10 şube hedeflediklerini söylüyor. İlk etapta İstanbul ve Avrupa Yakası’nda büyüyeceklerini ifade eden Usta, “Coffee Manifesto kendi mağazalarını açarak büyüyecek.

Yatırım ve ortaklık planımız bulunuyor. Bu yatırımla birlikte zinciri büyütmeyi planlıyoruz” diyor.

VAPUR KAFELERİNİ TASARLADI

Yaklaşık 80 dükkana üçüncü nesil kahve toptan satış yapan Coffee Manifesto’nun, online satışlarını da salgın döneminde artırdığına dikkat çeken Usta, gelecekte de online satış kanalında büyümeyi planladıklarını belirtiyor.

Anahtar teslim danışmanlık ve üçüncü nesil kahve danışmanlığı yaptıklarını vurgulayan Usta, “Son olarak İBB’ye bağlı Şehir Hatları vapurlarındaki Vapur Kafeler için çalıştık. Vapur Kafeler’in mimari tasarımı, kahve içerik danışmanlığı ve eğitimi konularında iş birliği yaptık.

Coffee Manifesto olarak bu tür çalışmalar yapmaktan dolayı çok mutluyuz” diyor.