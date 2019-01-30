Yağ değişim merkezi açabilirsiniz
Yağ değişim merkezi zinciri Mobil 1 Center, Türkiye’de 70 noktaya ulaştı. Üç yıl içerisinde 120 şubeye ulaşmayı hedefleyen markanın yatırım maliyeti 25 bin ile 60 bin TL arasında değişiyor. Şirketin Batı Anadolu ve İç Anadolu’da büyüme hedefi bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hızla büyüyen yağ değişim merkezi zinciri Mobil 1 Center şube sayısını artıracak. Mobil 1 Center, ABD’den Çin’e kadar tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir servis markası.
Tüm dünyada yaklaşık 3 bin civarında Mobil 1 Center servisi mevcut. Şirket, Türkiye’nin de içinde bulunduğu EAME Bölgesi’nde (Avrupa, Afrika, Ortadoğu) en yaygın olarak Rusya’da 447 ve Mısır’da 63 servis ile hizmet veriyor.
Mobil 1 Center servislerinde yağ değişimiyle beraber ücretsiz araç kontrolü de sunuluyor. Mobil 1 Center’ın Türkiye’nin 37 ilinde 70’e varan servisi bulunuyor. Bunun yanında KKTC’de de iki adet servis noktasıyla hizmet veriliyor.
Mobil Oil AŞ Pazarlama Müdürü Gamze Bozkurt, Türkiye’nin her yerinde araç sürücülerinin rahatlıkla ulaşıp güvenilir ustalardan kaliteli yağ değişim hizmeti alabilecekleri yaygınlığa ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
Bozkurt, üç yıl içerisinde 120 noktaya ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Servis ağımız yurt çapında özellikle Batı Anadolu ve İç Anadolu’da büyüme potansiyeli arz ediyor” diyen Bozkurt, Türkiye’nin dört bir yanından talep aldıklarının altını çiziyor.
15 NOKTA AÇACAK
Her serviste minimum iki lift ve ortalama sekiz çalışan bulunuyor. Şirket, her yıl yaklaşık 15 civarında yeni servis noktası açmayı planlıyor.
Gamze Bozkurt, yatırım koşullarıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Mobil 1 Center noktaları için franchise bedeli almıyoruz.
Belirlediğimiz koşulları sağlayan ve kapsamlı eğitimlerimizden geçen özel servisler, yağ değişim merkezleri, ücretsiz bir şekilde Mobil 1 Center servis noktası açabiliyorlar.”
Bölge distribütörüyle beraber markalandırma konusunda yatırımcıya yüzde 100 finansal destek sağlanıyor. Gamze Bozkurt, markalandırmalarla ve servis içerisine, bekleme salonlarına yapılan yatırımlarla yağ değişimine gelen kullanıcıların konforlu ve rahat bir ortamda güvenilir bir hizmet almalarına destek olduklarını söylüyor.
Bozkurt, Mobil 1 Center lokasyon bulucu ile internet sitesini ziyaret eden kullanıcıları en yakın Mobil 1 Center’a yönlendirdiklerini de vurguluyor.
Servisin büyüklüğüne, markalandırma tasarım ölçü ve adedine bağlı olarak yatırım maliyetleri 25 bin TL ile 60 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Servisler genellikle sanayi siteleri, otoyol üstü veya küçük şehirlerde oto sanayi çevrelerinde bulunuyor. Büyüklükleri ise 100 metrekare ile 500 metrekare arasında değişiyor.
Gamze Bozkurt, bir şubenin günde 4 ile 15 arasında yağ değişimi yaptığını, cironun da buna bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade ediyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Batı Anadolu ve İç Anadolu’da büyüme hedefi bulunuyor.
İlk sermaye: Servisin büyüklüğüne, markalandırma tasarım ölçü ve adedine bağlı olarak yatırım maliyetleri 25 bin TL ile 60 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Ciro hedefi: Bir şube günde 4 ile 15 arasında yağ değişimi yapıyor, ciro da buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bayilerde aranan özellikler: İşini geliştirmek isteyen, müşteri memnuniyetine önem veren, yenilikçi ve işinin ehli ustalar aranıyor.
Başvuru için: www.mobiloil.com.tr internet sitesi üzerinden ulaşıp iletişime geçebilirsiniz.
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