Yenilikçi fikirlere çağrı
İnci Holding iştiraki ISM Minibar, girişimcilere kapılarını açtı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ürettiği minibarların yüzde 70’ini beş kıtadaki 65 ülkeye ihraç eden ISM Minibar, ekipman veya hizmet kapsamında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan otel çalışanları için yarışma düzenliyor.
Yarışmaya başvurular 15 Kasım’a kadar www.fikirism.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Tüm projeler ön incelemeden geçtikten sonra 22 Kasım’da seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve 20 Aralık’ta kazananlar açıklanacak.
Yarışma kapsamında birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek. Ayrıca seçici kurulun uygun görmesi halinde özel ödül ya da mansiyon da verilebilecek. ISM Genel Müdürü Niyazi Şencan, yarışmayla yeni iş fikirlerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söylüyor.
Şencan, “Bu yarışmayla dünya ve ülkemiz bazında fark yaratacak yenilikçi ve teknolojik ürünleri, uygulama, yazılım ve teknoloji çözümleri gibi fikirleri değerlendireceğiz.
Yarışmamız, yaratıcı ve yenilikçi fikir ve tasarımları üretmeye yönlendirirken, bireylerin girişimcilik bilincini artırarak yeni iş fikirlerini teşvik etmeyi amaç ediniyor” diyor.
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