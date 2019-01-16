Yerli oyuna yatırım geldi
19 yaşındaki üç genç geliştirdikleri mobil oyunlarla dikkat çekti ve uluslararası yatırım şirketi Tarvenn’den 1,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Spin Warriors İstanbul adlı oyun, Apple Store’da da yayınlanmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Global mobil oyunu pazarına Türkiye’den 3 yeni ve iddialı oyuncular katılıyor. Son oyunu “Spin Warriors İstanbul” ile çoğu Türkiye dışından olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 600 bini aşkın indirme rakamına ulaşan StudioBillion, küresel oyuncu olmak için önemli bir tohum yatırım aldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bir girişimcisi olan ve her biri henüz 19 yaşında olan üç genç yetenek tarafından kurulan StudioBillion, 1,4 milyon lira değerleme üzerinden uluslararası yatırımcı Tarvenn Ventures’dan yatırım aldı.
Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen şirket, bu yatırımı, uluslararası arenada iddialı oyuncu olmak için kullanacak.
Şirket, global bir oyuncu olmanın sinyallerini de şimdiden vermeye başladı. Spin Warriors İstanbul, Apple Store’da da yayına alınarak yurtdışında çok daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.
GLOBALDE BÜYÜYECEKLER
Spin Warriors İstanbul, İstanbul’un tarihi ve sembolik yapılarına tanıklık edilebilecek 3D mobil aksiyon oyunu. Oyun sadece Android platformunda 620 binden fazla indirildi. Oyun geçtiğimiz günlerde de iOS platformunda yayınlandı.
Başta Hindistan ve ABD olmak üzere birçok farklı ülkeden kullanıcıya sahip olan StudioBillion’ın kullanıcı portföyünün büyük çoğunluğu yurtdışından oluşurken, iOS kullanıcıları ile daha geniş bir kitleye hitap edileceği tahmin ediliyor.
2019 yılı içerisinde üç yeni oyun geliştirmeyi planlayan şirket, oyunlarını tüm mobil platformlarda, farklı dil seçenekleriyle lanse ederek dünya çapındaki kullanıcılara da ulaşmayı amaçlıyor.
Bir beyin takımı kurarak lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını iş hayatına da taşıyan StudioBillion kurucuları Ümit Aparı, Ömer Aslan ve Eşref Bektaş, Tarvenn’den yatırım aldıkları için kendilerini uluslararası arenada daha güçlü ve kurumsal hissettiklerini söylüyor.
Üç genç girişimci, “Çünkü sadece finansal açıdan değil operasyonel olarak da çok daha güçlü hareket edeceğimizi düşünüyoruz ve hem Türkiye’de hem de dünya çapında StudioBillion’u adından söz ettiren önemli bir mobil oyun şirketi yapmayı hedefliyoruz” diyor.
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