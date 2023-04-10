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'Rögar kapağı neden yuvarlaktır' sorusu yararlı mı gereksiz miydi?

Rögar kapağı neden yuvarlaktır? Yıllar önce bir mülakatta sorulan bu soru internette zaman zaman gündeme gelir. Ancak bugün işe alım uzmanları ve psikologlar bu tarz mülakat sorularını tartışıyor hatta kötü niyetli buluyor.

10 Nisan 2023 | 01:49
Son Güncellenme: 10 Nisan 2023 | 01:55
0
'Rögar kapağı neden yuvarlaktır' sorusu yararlı mı gereksiz miydi?

"Rögar kapakları neden yuvarlaktır? Daily Mail'e göre bu klişeleşmiş zeka sorusu 2003 yılında Microsoft'un personel adaylarına yönelttiği ve yanal düşünme becerilerini test eden mülakat sorularını kataloglayan bir kitapta yer aldıktan sonra popüler oldu.

Yıllar içinde de bir çok farklı yanıt internette yayıldı.

  • En sık verilen yanıt, yuvarlak kapakların deliğe düşemeyeceği, oysa kare kapakların çapraz olarak yerleştirildiğinde aşağı kayacağıydı.
  • Diğer yanıtlar arasında yuvarlağın yapısal olarak en sağlam şekil olduğu ya da yuvarlak bir kapağın bir deliğe yerleştirilmek için döndürülmesine gerek olmayacağını öne sürüyordu.
  • Kimilerine göre ise yuvarlak kapaklar yuvarlanarak daha kolay taşınabilir ve aynı genişlik/çaptaki kare kapaklara kıyasla daha az malzeme kullanılır.

Cevaplar çoğaltılabilir. Ancak işe alım uzmanları artık bu tarz soruların işe alım sürecinde yararlı olup olmadığını sorguluyor.

1
'CEVAPLANAMAZ SORULARLA YAYLIM ATEŞİ'

'CEVAPLANAMAZ SORULARLA YAYLIM ATEŞİ'

Daily Mail'e göre bu soru 2000'lerin başında giderek daha popüler hale gelen teknoloji şirketlerine atfedilen bir mülakat sorularından biriydi. Bu soru gibi 'Bir tenis topu neden tüylüdür?' gibi sorular da zaman içinde gündeme gelmiş. Habere göre bu problemler başlangıçta Microsoft'a ve daha sonra Google'a bağlanmış olsa da, Google giderek bu problemlerden uzaklaşmış. William Poundstone 2003 tarihli kitabı "Fuji Dağı'nı nasıl taşırdınız? Microsoft'un bulmaca kültü' adlı kitabında, Microsoft'un mantıklı, motive, soğukkanlı, yenilikçi düşünen adayları ayırmak için beyin jimnastiği ve 'cevaplanamaz' sorulardan oluşan bir yaylım ateşine tabi tuttuğunu söylüyor.
2
ZAMAN KAYBI OLDUĞUNU GÖRDÜK

ZAMAN KAYBI OLDUĞUNU GÖRDÜK

2012'de Google'da insan operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Laszlo Bock, New York Times'a şunları söylemiş: "İşe alma tarafında, beyin jimnastiğinin tam bir zaman kaybı olduğunu gördük. Bir uçağa kaç tane golf topu sığdırabilirsiniz? Manhattan'da kaç tane benzin istasyonu var? Tam bir zaman kaybı. Bu sorular öncelikle görüşmecinin kendini zeki hissetmesine hizmet eder.' Daha önce Google'ın işe alma komitesinde görev yapmış olan Gayle Laakmann McDowell, 2010 yılındaki bir blog gönderisinde rögar sorusu hakkında şunları yazmış: "Bu, o zamandan beri her iki şirkette yasaklanan rezil bir mülakat sorusu."
3
'CEVABI KİMSE BİLMİYOR'

'CEVABI KİMSE BİLMİYOR'

Poundstone ise "Yirmi birinci yüzyılın başlarındaki işe alma ritüellerini inceleyen antropologlar için bu imkansız sorularla ilgili en garip şey muhtemelen şu olacaktır: Cevabı kimse bilmiyor" diyor.
4
'HER ZAMAN YUVARLAK DA DEĞİLDİR'

'HER ZAMAN YUVARLAK DA DEĞİLDİR'

Çünkü, rögar kapaklarının şeklini muhtemelen bir dizi faktör etkilemiştir ve her zaman yuvarlak değildirler. Örneğin Birleşik Krallık'ta birçok rögar kapağı kare şeklindedir.
5
'KÖTÜ NİYETLİ VE NARSİSTÇE'

'KÖTÜ NİYETLİ VE NARSİSTÇE'

Daily Mail, 2018 yılında İngiltere'de Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği'nde yayımlanan bir makalede beyin jimnastiği mülakat sorularının etkinliğini anlamak amacıyla 736 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmanın özetlendiğini belirtiyor. Araştırmaya göre bu tarz sorular işe alım açısından sadece yararsız değil aynı zamanda kötü niyetli olabilir. Çünkü araştırmanın iddiasına göre mülakatta beyin jimnastiğini kullanmanın narsisizmle ve sadizmle bağlantılı olma olasılığı var.
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