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Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Memurlara yapılan zama birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Yeni dönemde tavan 23 bin 489 lira olarak uygulanacak.

06 Temmuz 2023 | 14:34
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Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da artacak.

Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak.

Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

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