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2023'te talebin hızla arttığı meslek uzaktan çalışma imkanı da veriyor

Yapay zekanın yükselişi yapay zekayla ilgili mesleklerin de popülaritesini artıyor. Bu konuda dünyada hızla talebin arttığı bir iş dalı var

19 Aralık 2023 | 13:57
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2023'te talebin hızla arttığı meslek uzaktan çalışma imkanı da veriyor

Indeed’de, dünya genelinde üretken yapay zeka işlerine yönelik aramalar geçen yıl yaklaşık %4.000 arttı. CNBC'nin haberine göre ise dünyada şu an yapay zekayla ilgili en çok aranan kişiler 'veri bilimciler'. CNBC Make It'te yer alan verilere göre, son altı ayda Indeed’de en çok reklamı yapılan yapay zeka işi oldu ve ZipRecruiter’da en çok paylaşılan ikinci iş. 

Habere göre veri bilimciler; şirketlerin iş kararları almasına yardımcı olmak için yeni yapay zeka modelleri ile veri toplayarak, analiz ederek ve bu verileri yorumlayarak bu iş hedefine ulaşmada kritik bir rol oynuyor.

ZipRecruiter ve Indeed verilerine göre yapay zeka konusunda uzmanlaşmış veri bilimciler teknoloji sektörünün ötesinde finansal hizmetler, havacılık, uzay, medya ve diğer sektörlerde de ilgi görüyor. Makaleye göre yapay zeka veri bilimcileri uzaktan çalışma imkanı da bulunuyor.

Veri bilimcilerin bu alanda çalışmaya başlamak için de genellikle matematik, istatistik, bilgisayar bilimi veya ilgili bir konuda yeterlilik sahibi olmaları gerekiyor. Ancak uzmanlar yeteneğin çok önemli olduğunu vurguluyor.


 

 

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