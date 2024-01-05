Ekonomist'in araştırmasına göre 2024 yılında insan kaynaklarının gündemindeki en önemli konu, yetenek kıtlığı ve göçü olacak. Şirketler bu süreçte esnek yan hak paketleri, ödül ve takdir programları, yetenek yönetimi programlarıyla kurumsal aidiyeti artırmaya yönelik insan kaynakları stratejilerine odaklanacak. Peki, 2024 yılında öne çıkacak IK trenleri neler olacak? İşte 2024 yılı İK trendleri...

1 Yetenek kıtlığı ve göçü Bu sorun yeni dönemde artacak devam edecek. Şirketler doğru yetenekleri bulmak ve ellerinde tutmak için insan odaklı politikalara geçiş yapacak.

2 Çalışan bağlılığı Anlam arayışı, tükenmişlik hissi gibi konular gündemdeki yerini koruyacak. Bu süreçte İK profesyonellerinin çalışan bağlılığı konularına odaklanmaları gerekecek.

3 Lider ve yönetici gelişimi Gartner tarafından her yıl yayınlanan ‘İK Öncelikleri’ anketine göre 2024 yılında lider ve yönetici gelişimi İK liderleri için en üst sırada yer alacak. Günümüzün çalışma ortamı liderlerin daha özgün, empatik ve uyumlu olmalarını gerektiriyor.

4 Dijitalleşme odaklı çözümler İnsan kaynakları departmanları, yapay zeka, otomasyon ve büyük veri analitiği gibi teknolojik çözümleri benimsemeye devam edecek. İşe alım süreçlerinden performans yönetimini güçlendirme ve çalışan deneyimini iyileştirmeye kadar çok alanda bu yatırımlar devam edecek.