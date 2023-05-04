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Geleceğin meslekleri 2023: 5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek

Dünya Ekonomik Forumu'na göre Dijital devrim, "çevreci olma" dürtüsü ve diğer faktörler, küresel çalışma dünyasını benzeri görülmemiş bir hızla yeniden şekillendiriyor. Dünya Ekonomik Forumu, küresel ekonomi zayıfladıkça ve şirketler yapay zeka gibi teknolojileri benimsedikçe milyonlarca işin yok olacağını söylüyor

04 Mayıs 2023 | 13:01
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2023 | 13:06
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Geleceğin meslekleri 2023: 5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek

Dünya Ekonomik Forumu'nun Mesleklerin Geleceği'ne ilişkin 2023 raporuna göre, önümüzdeki beş yılda, mesleklerin neredeyse dörtte birinin (%23) %10,2'lik büyüme ve %12,3'lük düşüş yoluyla değişmesi bekleniyor. WEF, önümüzdeki 5 yıl içinde 14 milyon işin yok olacağı konusunda uyarıyor. Peki, rapora göre geleceğin meslekleri neler?

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporuna göre daha fazla şirketin yapay zeka (AI) teknolojilerini benimsemesi ve küresel ekonominin kötüleşmesi nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde iş piyasasında büyük çalkantılar yaşanabilir.

83 MİLYON KİŞİLİK İŞ ORTADAN KALKACAK

Pazar günü yayınlanan raporda, yapay zeka ile ekonomik ve sosyal koşulların 83 milyon iş kaybına yol açmasının beklendiği ve 2027 yılına kadar yalnızca 69 milyon iş yaratılacağı belirtiliyor. Bu, mevcut istihdamın %2'sini temsil eden 14 milyon kişilik net iş kaybına yol açacaktır.

Rapor, çalışanların neredeyse dörtte birinin, özellikle yeni teknolojilerin ortaya çıkması nedeniyle iş değiştireceğini öngörüyor.

1
HANGİ MESLEKLER RİSK ALTINDA?

HANGİ MESLEKLER RİSK ALTINDA?

Yapay zekanın ortaya çıkışıyla beraber birçok pozisyon risk altında olacak. Bankada çalışmak, kasiyerlik, sekreterlik gibi ofis işleri, veri giriş personeli gibi bazı idari işler en hızlı gerileyenler arasında olacak. Rapora göre makro trendler, yüksek enflasyon, daha yavaş ekonomik büyüme ve arz kıtlığı gibi ekonomik zorluklar iş büyümesinin önündeki sorunlardan.
2
BÜYÜK VERİ...

BÜYÜK VERİ...

Gelişen teknolojinin benimsenmesi ve artan dijitalleşme işgücü piyasasında önemli çalkantılara neden olabilir. Ankete katılan 803 şirketin dörtte üçünden fazlası önümüzdeki beş yıl içinde büyük veri, bulut bilgi işlem ve yapay zeka teknolojileriyle ilgili olacağını söylüyor.
3
Gelecek 5 yılın en hızlı yükselecek meslekleri

Gelecek 5 yılın en hızlı yükselecek meslekleri

1-Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları
4
2-Sürdürülebilirlik uzmanları

2-Sürdürülebilirlik uzmanları

5
3-İş zekası analistleri

3-İş zekası analistleri

6

7
4-Bilgi güvenliği analistleri

4-Bilgi güvenliği analistleri

8
5-Fintech mühendisleri

5-Fintech mühendisleri

9
6-Data analistleri / Data Science Uzmanlığı

6-Data analistleri / Data Science Uzmanlığı

10
7-Robotik mühendisleri

7-Robotik mühendisleri

11
8-Elektroteknoloji mühendisleri

8-Elektroteknoloji mühendisleri

12
9-Tarımsal ekipman operatörleri

9-Tarımsal ekipman operatörleri

13
10-Dijital dönüşüm uzmanları

10-Dijital dönüşüm uzmanları

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