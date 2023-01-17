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50/d'li araştırma görevlilerine kadro düzenlemesi TBMM'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrosuna alınmasını içeren kanuni düzenlemenin TBMM'ye gönderildiğini açıkladı.

17 Ocak 2023 | 09:28
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50/d'li araştırma görevlilerine kadro düzenlemesi TBMM'de

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenlemenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla Cumhurbaşkanlığında görüşüldüğü ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor' başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirlerine arz edilmiştir."

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