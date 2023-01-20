AK Parti'den EYT açıklaması: İlk maaşlar ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifine işaret ederek, "Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili herhangi bir hak kaybı olmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi söz konusu olacak, dün bir önergeyle bu hususu da hüküm altına aldık." diye konuştu.

"Beş adım atacağız." dediklerini ve 4'ünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Şimdi sıra EYT'de. İnşallah onu da yasalaştırmak suretiyle beş adımın tamamını da hayata geçirmiş olacağız. Biz AK Parti olarak verdiğimiz sözü tutan ve onu yerine getiren bir kadroyuz. Bizi 'namus sözü' verip onu çiğneyenlerle kimsenin karıştırmaması gerektiğini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. Şubat ayı içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

"Birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması süreci"

Akbaşoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM'de sıraya girmiş kanun tekliflerinin kendi takvimlendirmesi içerisinde ele alınarak yasalaştığını kaydeden Akbaşoğlu, EYT ile ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teknik çalışmasını bitirdiğini, AK Parti milletvekillerinin EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

EYT düzenlemesiyle ilgili detayların sorulması üzerine Akbaşoğlu, "Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir. Bu konuda, şubat ayı içerisinde yasalaştığına ve martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir. Herhangi bir farklılık asla ve kata söz konusu değildir." diye konuştu.