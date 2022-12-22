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Asgari ücret bugün açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurmuştu. Gözler 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamına çevrildi.

22 Aralık 2022 | 09:41
Son Güncellenme: 22 Aralık 2022 | 12:46
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Asgari ücret bugün açıklanıyor

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü grup toplantısında, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Erdoğan, Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili ise "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuştu.

Beştepe'de asgari ücret görüşmesi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

Bakan Bilgin, bir saat süren görüşmede TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptı.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılı yeni asgari ücret rakamını açıklanacağı belirtildi.

İşçi tarafının teklifi 9 bin TL 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez 20 Aralık'ta bir araya gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının son bölümüne katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı. Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.

 

 

 

 

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