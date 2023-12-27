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Asgari ücret trafiği hızlandı: Bakan Işıkhan'dan ve Türk-İş'ten açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "İstişareler devam ediyor neticelenince paylaşacağız." dedi. Gözler, Beştepe'deki asgari ücret buluşmasına çevrildi.

27 Aralık 2023 | 16:29
Son Güncellenme: 27 Aralık 2023 | 17:12
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Asgari ücret trafiği hızlandı: Bakan Işıkhan'dan ve Türk-İş'ten açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden." diye konuştu.

Gözler, Beştepe'deki asgari ücret zirvesinde

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili geri sayıma geçildi. 

Gözler, saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşeceği belirtilen zirveye çevrildi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.


 

 

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