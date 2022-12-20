Asgari ücrette kritik gün: Milyonların gözü bugün çıkacak kararda (2023 asgari ücreti için talepler ne?)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını bugün yapacağı toplantıda belirlemesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu saat 11.00'de asgari ücret gündemiyle toplandı. Basına kapalı toplantıda, son verilerin değerlendirileceği öğrenildi.

2023 asgari ücreti için kim, ne istedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını talep etti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, 2023 için asgari ücretin net 9 bin 350 lira olması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, "Biz asgari ücretin, önümüzdeki yıl ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 lira olması gerektiğini ve İYİ Parti olarak kendi önerimiz ise 9 bin 600 lira düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçtiğimiz hafta "(Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz." dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Net 5 bin 500 lira, işverene maliyeti 7 bin 603 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.