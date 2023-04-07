ARA
Bist 100
4924,64
0,24%
Bist 100
Dolar/TL
19,2531
-0,014%
Dolar/TL
Euro/TL
21,031
0,0222%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0908
-0,1305%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,64
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti.

07 Nisan 2023 | 15:02
0
Bağ-Kur prim gün şartına düzenleme

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.

NTV'de yer alan habere göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı.

Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

İSTİHDAM SAYISINA GÖRE KRİTER

Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN FARK NE?

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı.
Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,64 -0,01%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4924,64 0,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2531 -0,014%
  • EURO/TURK LIRASI 21,031 0,0222%
  • EURO/USD 1,0908 -0,1305%
  • INGILIZ STERLINI 1,24161 -0,19413%
  • JAPON YENI 132,06 0,207%
  • KANADA DOLARI 1,35131 0,15639%
  • RUS RUBLESI 81,55 -0,0906%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
GERİ
İLERİ
Peugeot Nisan 2023 kampanyasını duyurdu
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Mart ayında en çok hangi yatırım kazandırdı?
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL