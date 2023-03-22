ARA
Bist 100
4978,93
1,47%
Bist 100
Dolar/TL
19,0422
0,0611%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5469
0,2601%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,079
0,1969%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1188,93
0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalışıldığını, düzenlemenin EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

22 Mart 2023 | 13:14
Son Güncellenme: 22 Mart 2023 | 13:36
0
Bakan Bilgin'den emekli aylığına zam açıklaması: Düzenleme EYT'lileri de kapsayacak

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. 

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıklayan Bilgin, çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

Bilgin, "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

Ayrıntılar geliyor 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1188,58 0,11%
  • ALTIN ONS 1941,35 0,04%
  • BIST 100 4968,43 1,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0435 0,0678%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5459 0,2554%
  • EURO/USD 1,0789 0,1829%
  • INGILIZ STERLINI 1,22842 0,55005%
  • JAPON YENI 132,832 0,246%
  • KANADA DOLARI 1,37039 -0,06345%
  • RUS RUBLESI 77,099 -0,1955%
Günün En Çok Okunanları
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama
Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama
Bill Gates, hayattaki en iyi tavsiyeyi Warren Buffet'tan aldığını söylüyor...
GERİ
İLERİ
Deprem endişesi: İstanbul'da satılık konut sayısında dikkat çeken artış
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
"275 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak başarı olacak”
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Görünmez şekilde tasarlanan süperyat konsepti
AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Üniversitelerde hibrit öğretim gündemde
Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL