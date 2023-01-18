ARA
Bist 100
5382,31
1,27%
Bist 100
Dolar/TL
18,7938
0,1358%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3974
0,6919%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0853
0,5499%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1159,14
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Bizden top çıktı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." dedi.

18 Ocak 2023 | 13:09
0
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Bizden top çıktı"

Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler." karşılığını verdi.

EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, "Yok. Meclis'te." diye yanıtladı.

Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." diye konuşu.

Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok." dedi.

İlgili Haberler
Apple tahtını kaptırdı... İşte dünyanın en değerli markası
Apple tahtını kaptırdı... İşte dünyanın en değerli markası
Maaş zammı nasıl istenir? BBC'ye göre maaş artışı isterken dikkat edilecek 5 ipucu
Maaş zammı nasıl istenir? BBC'ye göre maaş artışı isterken dikkat edilecek 5 ipucu
LinkedIn'e göre yükselen meslekler: Popüler, talep gören 15 pozisyon (2023)
LinkedIn'e göre yükselen meslekler: Popüler, talep gören 15 pozisyon (2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1159,14 0,62%
  • ALTIN ONS 1918,3 0,48%
  • BIST 100 5382,31 1,27%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7938 0,1358%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3974 0,6919%
  • EURO/USD 1,0853 0,5499%
  • INGILIZ STERLINI 1,24044 1,01961%
  • JAPON YENI 128,284 0,055%
  • KANADA DOLARI 1,33874 -0,0056%
  • RUS RUBLESI 69,42 0,9745%
Günün En Çok Okunanları
Zam geldi: Netflix üyelik ücreti 2023 ne kadar?
Apple tahtını kaptırdı... İşte dünyanın en değerli markası
2022 konut satış rakamları açıklandı: Yabancıya satışta rekor
AB, yeşil sanayisine daha fazla destek verecek
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL