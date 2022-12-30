Bilgin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve bu kapsamda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağına yönelik açıklamalarını anımsatılan Bilgin, bunun kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı.

Bilgin, bundan sonra EYT sürecinin nasıl işleyeceği, yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e sunulacağına ilişkin soruya karşılık, hazırlıkların tamamlanma noktasında olduğunu, dosyaları birleştirme ve elektronik ortamda değerlendirme sürecinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Bakan Bilgin, yasalaşma sürecinin Meclis'te ilerleyeceğine işaret ederek "Ocak ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz." diye konuştu.

"Bu, Türkiye'nin büyümesiyle oldu"

EYT'nin 23 yıllık bir problem olduğunu, sürecin 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsadığını belirten Bilgin, EYT düzenlemesinin bugün gerçekleştirilebilmesinin nedenlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, EYT düzenlemesini bugün neden gerçekleştirebiliyor? Bazıları 'seçim nedeniyle' diyor ama biz çalışmaya başladığımızda, 1 sene önce seçim yoktu. Buna şöyle bakmamız lazım; Türkiye, bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdüren, tarihinde ilk defa 31,5 milyon istihdam yaratan bir ülke. Evet, yüzde 10'larda bir işsizlik var ama Türkiye'nin işsiz sayısındaki artıştan daha fazla istihdamı var, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Bu, Türkiye'nin büyümesiyle oldu.

Gelecek aylarda açıklanacak, Türkiye 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatacak. Dünyada Çin başta olmak üzere büyümesini sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Diğer ülkeler dökülüyor. Büyüme, Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını, üretimini artırması demektir. Türkiye bunu başarıyla yaptığı için bu sorunu çözecek hale gelmiştir."

Bakan Bilgin, istihdam oranlarının artmasının sisteme daha fazla emeklinin girmesini de kolaylaştırdığının altını çizdi.

"Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.

EYT kapsamında zaten belli bir yaşın üzerinde ve prim gün sayısını fazlasıyla doldurmuş kişilerin emekli olduğuna dikkati çeken Bilgin, bu nedenlerle Türkiye'nin düzenlemeyi gerçekleştirebilecek durumda olduğunu vurguladı.

"Geçen hafta kararı verilmişti"

Bakan Bilgin, sosyal güvenlik sisteminde gelirin gideri karşılama oranının yüzde 92 düzeyinde olduğunu, SGK'nın bazı mecralarda iddia edildiği gibi borçlu bir kurum olmadığını anlattı.

Bilgin, EYT'de herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağına yönelik kararın nasıl verildiğine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir önceki toplantıda düzenlemeyi iki alternatife indirerek götürdüm. Geçen hafta da kararı verilmişti, son bir değerlendirme yapalım dedi. Dün son kez değerlendirildi ve Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi açıkladı." yanıtını verdi.

Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

EYT düzenlemesi yasalaştığında başvurular e-Devlet'ten alınacak

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

"Meclis'teki süreci işleyecek"

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenlemeye ilişkin de "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bugün Meclis'te, Meclis'e intikal etti. Meclis'teki süreci işleyecek bundan sonra." dedi.

Bilgin, düzenlemeyle 500 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine dikkati çekti.

Taşerondan kadroya geçenler

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan kadroya geçen işçilerin zorunlu emekli olmalarını içeren düzenlemenin revize edilmesi konusunun sorulması üzerine, "Onların çalışma haklarını elinden alan bir düzenleme vardı. Uygulama öyleydi. Başlangıçta öyle bir düzenleme yapılmıştı. O ortadan kalkacak. Onlar da diğer işçiler gibi rahatlıkla çalışacaklar ve emekli olacaklar. O çok ciddi bir sorundu." dedi.

Bilgin, EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere nasıl destek sağlanacağına ilişkin soruya, "Maliye Bakanımız ile bir formül üzerinde çalıştık. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) bir destek verilerek bu desteğin doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik. Başka şekilde kullanılabilir, işçiye yansımaz endişesiyle bunun doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik." cevabını verdi.

Bilgin, emekli çalışanların prim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak, EYT'lilerin kayıt dışı çalıştırılmasının önüne nasıl geçileceği sorusuna, "Şu andaki mevzuatta emekli olan işçi tekrar çalıştığı zaman, SGK destek primi yüksek. Yeni işçi alsın çalıştırsın mantığıyla yapılmış. Ama işveren diyor ki 'Benim 15-20 yıllık bir ustamı atıp yerine acemi birini yetiştirmem, işin aksaması açısından problem.' Biz ona özel bir düzenleme yaptık. EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapacağız." yanıtını verdi.

"Bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet"

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının mali yükünün ne ölçüde olduğuna dair soruya verdiği cevabında, "Kolay bir maliyet değil. 100 milyarın üzerinde bir maliyeti var. Ama bizim bütçe imkanlarımızın içerisinde karşılanabilecek bir maliyet. Türkiye'nin artan milli geliri içerisinde karşılanabilecek bir maliyet." ifadelerini kullandı.

"Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bilgin, memur ve memur emeklilerine yönelik ek zam taleplerine karşı nasıl bir planlamalarının olduğunun sorulması üzerine, "Enflasyon belli olduktan sonra memur maaşları belli olacak. Bizim oradaki prensibimiz açık. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız." şeklinde konuştu.