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Bakan Bilgin'den EYT mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, "Konu bizden çıktı. Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

10 Ocak 2023 | 13:54
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Bakan Bilgin'den EYT mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Konu bizden çıktı artık Meclis grubunda. Teknik çalışma tamamlandı, Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'YAKINDA' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

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