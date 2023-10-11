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Bakan Işıkhan'dan emeklilere 5 bin lira ödemesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını bildirerek, "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." dedi.

11 Ekim 2023 | 12:48
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Bakan Işıkhan'dan emeklilere 5 bin lira ödemesi açıklaması

Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilip verilmeyeceğinin, kapsamın genişleyip genişlemeyeceğinin sorulması üzerine Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." diye konuştu.

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