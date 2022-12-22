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Bakanlıktan asgari ücret artış oranlarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, bu yılın net asgari ücretine göre ortalama yüzde 74,43 arttığını bildirdi.

22 Aralık 2022 | 16:44
Son Güncellenme: 22 Aralık 2022 | 16:51
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Bakanlıktan asgari ücret artış oranlarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı için 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiği anımsatıldı.

2002 yılı sonuna göre, net asgari ücretin reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3 artırıldığı, nominal olarak ise 46 katına çıktığına işaret edilen açıklamada, tüm ücretli çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, 30 Haziran 2023 tarihine kadar işverence, işçiye elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere aylık 1000 liraya kadar yapılacak ek ödemeler, gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulmuştur. İşverence işçiye nakit ödenen yemek bedeli, günlük 55 lira olarak belirlenmiş ve 51 liraya kadar olan tutarı, gelir vergisinden ve sigorta priminden istisna tutulmuştur. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 lira, net olarak da 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece 2022 yılına göre ise net asgari ücretin ortalama artış oranı, yüzde 74,43, dolar bazında ise yüzde 54,65 olmuştur. Kamuoyu gündemine taşınan bütün manipülatif döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret, dolar bazında 457 dolar olarak belirlenmiştir."

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