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Bakanlık: 50-D'li araştırma görevlileri kadro düzenlemesinden çıkarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği için 50-D'li araştırma görevlilerinin kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldığını duyurdu.

16 Ocak 2023 | 16:34
Son Güncellenme: 16 Ocak 2023 | 16:40
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Bakanlık: 50-D'li araştırma görevlileri kadro düzenlemesinden çıkarıldı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, TBMM Başkanlığına 13 Ocak'ta sunulan kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Daha önce çalışmanın kapsamına dahil edilen 50-D'li araştırma görevlileri, YÖK'ün hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz konusu düzenleme kapsamından çıkarıldı.

Bakanlıkça yürütülen çalışmayla kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin uzun yıllardır gündemde olan kadro sorunu çözüme kavuşturuldu. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda imza altına alınmıştı. (AA) 

 

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