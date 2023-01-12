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Bakanlıktan zamlı memur maaşları için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu bildirdi.

12 Ocak 2023 | 16:28
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Bakanlıktan zamlı memur maaşları için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın Muhasebat Genel Müdürlüğünce yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde 2,9 milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesinin sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yüzde 30'luk zammın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız."

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