Oxford İnternet Enstitüsü ve Kopenhag Üniversitesi'nin araştırması, yapay zeka becerilerine sahip çalışanlara ortalama yüzde 21 daha fazla ücret ödendiğini ve belirli becerilerin yüzde 40'a varan bir artış getirebileceğini söylüyor.

Araştırmaya freenlance çalışan 25.000 çalışan katılmış. Araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Fabian Stephany, "Bulgularımız bireyler, işletmeler ve politika yapıcılar için derin anlamlar taşıyor. Tamamlayıcı becerilerin değerini kabul ederek, teknolojik değişim zamanlarında çalışanlara yeniden beceri kazanma yolculuklarında daha iyi rehberlik edebiliriz" diyor.

CNBC'nin haberine göre sonuçlar ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından işverenlerin ve çalışanların üretken yapay zekanın etkisiyle boğuştuğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Bu ayın başlarında Londra'da düzenlenen Google Cloud Next konferansında konuşan Unilever baş teknoloji sorumlusu Adam Raeburn-Jones, yapay zeka becerilerinin gelecekteki işe alım kararlarında çok önemli bir faktör olacağını söyledi. Yeni teknolojiden nasıl yararlanacağını bilenler doğal olarak iş arayışında daha avantajlı olacak.

Columbia Üniversitesi'nden işletme profesörü Oded Netzer ise Insider'a kodlama ve programlama gibi sektörlerde AI kullanabilen çalışanlara öncelik verilmesinin halihazırda gerçekleştiğini ve giderek daha yaygın hale geleceğini söyledi ve "Yapay zekayı hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenen insanlara büyük talep olacak. Bu konuda kendisini geliştirmeye çalışanlar onların yerlerini yapay zekanın değil onunla ne yapacağını bilenlerin aldığını görecek" diyor.