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Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik

CNBC'nin haberine göre ABD'li işe alım uzmanları artık diplomadan daha az etkileniyor. Buna karşın bazı beceriler işe alımlarda öne çıkıyor.

27 Ekim 2023 | 13:08
Son Güncellenme: 27 Ekim 2023 | 14:32
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Bir araştırmaya göre işverenlerin, adaylarda en çok eksik bulduğu 3 özellik

ZipRecruiter'ın 2.000'den fazla ABD'li işverenle yaptığı yeni araştırmaya göre, şirketlerin neredeyse yarısı (%45'i) bu yıl bazı roller için diploma şartını kaldırmış. Bunun yerine, şirketler becerilere öncelik veriyor. LinkedIn, Haziran ayında CNBC Make It'e verdiği demeçte, şirketlerin %42'sinin adayları bulmak için becerilerle ilgili ölçütleri kullandığını ve bu oranın bir önceki yıla göre %12 arttığını bildirmişti. ZipRecruiter'ın baş ekonomisti Julia Pollak "Sebep ne olursa olsun bu eğilim ivme kazanıyor" diyor.

BECERİLER DAHA SPESİFİK HALE GELİYOR

Harvard Business Review ve The Burning Glass Institute tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre iş ilanlarında aranan beceriler de daha spesifik hale geliyor.

 

 

 

1
HANGİ ÇALIŞANLARI İSTİYORLAR?

HANGİ ÇALIŞANLARI İSTİYORLAR?

ZipRecruiter'dan Marissa Morrison, ZipRecruiter'ın anketine katılan işverenlerin, müşteriler ve iş arkadaşlarıyla etkili iletişim kurabilen sorumlu çalışanlar bulmayı "çok önemsediklerini" söylüyor. Morrison ve Pollak, Covid-19 salgınının zirvesindeki personel eksikliği ve işyerindeki kuşak farklılıkları nedeniyle "sosyal beceri açığının" İK'nın salgın sonrası en büyük işe alım zorluklarından biri haline geldiğini belirtiyor. İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nin raporuna göre, işyeri artık her zamankinden daha fazla yaş çeşitliliğine sahip; baby boomers, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı yan yana çalışıyor. Ancak Morrison, bunun farklı mesleki normlar konusunda sürtüşmeleri de beraberinde getirdiğini söylüyor.
2
ARANAN PERSONEL

ARANAN PERSONEL

Pollak, şirketlerin bir çoğunun boş pozisyonlar için çaresiz kaldığı 2021 ve 2022 yılları arasında işe alım standartlarını düşürdüğünü ve bu önemli sosyal becerilerden yoksun daha fazla "acemi çalışanı" işe aldığını söylüyor. Şimdi ise şirketlerin "rotalarını düzeltmeye" çalıştıklarını, çalışanların sosyal beceri eğitimlerine yatırım yaptıklarını; üretkenliği ve ekip performansını artırmaya yardımcı olabilecek adayları işe aldıklarını söylüyor.
3
EN ÇOK EKSİK BULUNAN 3 BECERİ

EN ÇOK EKSİK BULUNAN 3 BECERİ

ZipRecruiter'a göre, işverenlerin adaylarda "en çok eksik olduğunu" söylediği ilk üç beceri şöyle:
4
1- Zaman yönetimi

1- Zaman yönetimi

Zaman yönetimi, zamanı verimli bir şekilde kullanarak hedeflere ulaşmak için zamanı planlama, organize etme ve kontrol etme sürecidir (Linkedln)
5
2- Profesyonellik

2- Profesyonellik

6
3- Eleştirel düşünme

3- Eleştirel düşünme

Linkedln'de eleştirel düşünme beceresi için şu yorum yapılıyor: "Eleştiri toplumumuz tarafından olumsuz olarak algılanan bir kavramdır. Eleştiri bir düşüncenin ya da olayın tamamen olumsuz taraflarına odaklanmak olarak anlaşılsa da aslında öyle değildir. Düşünceye derinlemesine bir boyut kazandıran ve insanda farklı anlamlar ortaya çıkaran bir eylemdir. Sadece olumsuzlukları değil aynı zamanda olumlu olan tarafları da belirtir. Bir olayın ya da konunun iyi ve kötü taraflarını beraber değerlendirir"
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