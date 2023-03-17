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Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik

Harvard Business School'da da göre yapan Harvard'da görevli araştırmacı ve “Akıllı İşbirliği” kitabının ortak yazarı Heidi K. Gardner, CNBC için kaleme aldığı makalede bir kariyer önerisinden bahsediyor.

17 Mart 2023 | 12:43
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Bir kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik

Gardner, "Gençler benden kariyer tavsiyesi istediğinde onlara her zaman şunu söylüyorum: “Sadece kendi başarılarınıza odaklanmayın. İşbirlikçi olun" diyor.

Gardner, "Harvard’ın işletme ve hukuk okullarında on yıllık öğretim ve araştırma sonucunda, önemli ve genellikle gözden kaçan bir içgörü keşfettim: Ekipler arasında nasıl işbirliği yapılacağını çözen insanlar, bunu yapmayanlara karşı büyük bir avantaj elde ettiler" diyor. Makalede atıfta bulunulan 2021 tarihli bir araştırma, kadın liderlerin, aynı seviyedeki erkeklere kıyasla, resmi işlerinin dışında kalan işbirlikçi çabalara zaman harcama olasılıklarının yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

İşbirliği konusunda nasıl başarılı olunur?

Temel amaç basittir: İnsanları sorunları çözmek ve yeni bir şeyler öğrenmek için bir araya getirmek. Gardner'in bu konudaki önerileri ise şöyle:

 

1
1. Kapsayıcı bir lider olun

1. Kapsayıcı bir lider olun

Proje lideri olsanız da olmasanız da, farklı insanları bir araya getirmek için adımlar atın. Her zaman sahip olduğum zihniyet şudur: Bu kişi benden farklı düşünüyor. Benim bilmediğim farklı bir şey biliyorlar ve onlardan çok şey öğrenebilirim."
2
2. Takdir ve teşekkür

2. Takdir ve teşekkür

Harvard Business School profesörü Boris Groysberg tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların, özellikle de erkeklerin profesyonel ağlarını genellikle hafife aldıklarını ortaya koymuştur. Google'ın eski başkan yardımcısı Claire Hughes Johnson "her şeyden önce" öz farkındalık ve işbirliği becerilerini aradığını söylüyor.
3
3. Yardım isteyin

3. Yardım isteyin

Her hafta bir satış raporu sunmaktan sorumluysanız ama bunu yalnızca kendi başınıza yapıyorsanız içgörü için farklı departmanlardan uzmanlara ulaşırsanız, verileriniz muhtemelen daha ilgi çekici olacaktır. Katkıda bulunanların isimlerini ve uzmanlıklarını belirtmeyi unutmayın. Bu, raporunuza daha fazla güvenilirlik kazandıracaktır.
4
4. Kitle kaynak kullanımı

4. Kitle kaynak kullanımı

Mesajlaşma araçları aracılığıyla oluşturulan topluluklar, sanal işbirliği, bilgi paylaşımı ve bilgi dağıtımını teşvik etmek için harika bir yoldur.
5
5. Veri akışlarını paylaşın

5. Veri akışlarını paylaşın

Puan kartları ve gösterge tabloları çeşitli nedenlerden dolayı güçlü araçlardır. Belirlediğiniz hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmenizi sağlarlar. Kritik bilgileri erişilebilir kılar ve böylece katılım sürecini daha şeffaf hale getirirler. Hangi verilerin, ne zaman ve nasıl paylaşılması gerektiğini düşünün. Önemli olan verileri saklamak değil, belirli kitleler için erişilebilir ve faydalı hale getirmektir. Temel kural ise aşırı paylaşımdan kaçının.
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