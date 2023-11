Paranın Psikolojisi kitabının yazarı Morgan Housel, CNBC için kaleme aldığı makalede "Kötümserlik hayatta kalmak için hayati önem taşır ve riskler gerçekleşmeden önce hazırlanmamıza yardımcı olur. Ancak iyimserlik de aynı derecede önemlidir. Çünkü işlerindaha iyi olabileceğine ve olacağına dair inanç, uzun vadeli bir yatırım yapmaya kadar her şeyin en önemli parçalarından biridir. İyimserlik ve kötümserlik birbiriyle çelişen zihniyetler gibi görünür. Ancak kitabımda ikisini nasıl dengeleyeceğimizi bilmenin neden her zaman hayatın en önemli becerilerinden biri olduğunu ve olacağını yazıyorum" diyor.

BİLL GATES ÖRNEĞİ

Ona göre başarılı insanlar kötümserlik ve iyimserlik arasında bir denge kurarlar. Housel şu yorumları paylaşıyor:"Bill Gates bu gizli becerinin ne kadar etkili olduğunu gösteren harika bir örnektir. Microsoft'u kurduğu günden itibaren, bankada her zaman şirketi 12 ay boyunca hiç gelir elde etmeden ayakta tutmaya yetecek kadar nakit bulundurmakta ısrar etti. 1995 yılında Charlie Rose, kendisine neden elinde bu kadar çok nakit tuttuğunu sormuştu. Teknolojide işler o kadar hızlı değişiyordu ki, bir sonraki yılın işlerinin garanti olmadığını söyledi. 2007 yılında şunları söyledi: Her zaman endişeliydim, çünkü benim için çalışan insanlar benden büyüktü ve çocukları vardı. Bu nedenle daima, ‘Ya maaşlarını ödeyemezsek? Acaba maaş bordrosunu karşılayabilecek miyim?’ diye düşünürdüm"

Housel şöyle devam ediyor: "Bu noktada iyimserlik ve güven, ağır bir kötümserlikle karıştırılıyor. Gates'in anladığı şey, ancak kısa vadede hayatta kalabilecek kadar kötümser olursanız uzun vadede iyimser olabileceğinizdir".

Housel şu öneride bulunuyor: Bir uçta saf iyimserler yer alır. Her şeyin harika olduğunu, her zaman harika olacağını düşünürler ve tüm olumsuzlukları bir karakter kusuru olarak görürler. kendilerine o kadar güvenirler ki hiçbir şeyin yanlış gittiğini düşünemezler. Diğer uçta ise saf kötümserler vardır. Her şeyin berbat olduğunu, her zaman berbat olacağını düşünürler. Kendilerine o kadar az güvenirler ki hiçbir şeyin doğru gittiğini düşünemezler.

Ortada ise benim rasyonel iyimser dediğim nokta var: tarihin sürekli bir sorunlar, hayal kırıklıkları ve aksilikler zinciri olduğunu kabul eden, ancak aksiliklerin nihai ilerlemeyi engellemediğini bildikleri için iyimser kalanlar. Çoğu zaman diğer insanlardan daha ileriye bakıyorlar.

İKİ ÖNERİSİ ŞÖYLE:

Housel'in iki önerisi şöyle: