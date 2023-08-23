Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor

Morning Consult tarafından Mayıs ayında 1.047 kişiyle yapılan bir ankete göre, ABD'de çalışanların %87 gibi ezici bir çoğunluğu 4 günlük çalışmaya sıcak bakabileceğini söylüyor, %82'si ABD'de yaygın bir uygulamanın başarılı olacağına inanıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA OLMAZSA DESTEK AZALIYOR

Ancak 'uzaktan çalışma' masadan kalkarsa, bu şekilde yoğunlaştırılmış bir çalışma haftasına verilen destek zayıflıyor. Çalışanların %75'i uzaktan çalışmaya "her zaman veya neredeyse her zaman" izin verilmesi halinde daha kısa bir hafta ile ilgileneceklerini söylüyor. Çalışanların %51'i "hiç uzaktan çalışma olmaması" halinde daha kısa bir çalışma haftasını destekliyor.

Bu konuda kuşak farklılıkları da söz konusu: Y kuşağının %93'ü ve X kuşağının %88'i daha kısa bir çalışma haftasıyla ilgileniyor. Z kuşağı ise bu avantajla daha az ilgileniyor (%83).