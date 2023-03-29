Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı.

Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi.

"Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuzda var." dedi.